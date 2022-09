Po dwóch latach od wydania albumu "The Song Machine" Gorillaz powracają z nową płytą, którą zapowiadał singiel "Cracker Island" wydany na początku czerwca tego roku. Wraz z debiutem kolejnej piosenki "New Gold" grupa potwierdziła, że 24 lutego 2023 roku do rąk fanów trafi ich najnowszy krążek.

Gorillaz wydadzą kolejny album w lutym przyszłego roku

Z udostępnionej listy 10 utworów, które znajdą się na płycie, wiadomo już jakich artystów Gorillaz zaprosili do współpracy. Na krążku pojawią się Tame Impala i Bootie Brown, Stevie Nicks, Bad Bunny, Beck, Thundercat, Adeleye Omotayon. Producentem jest ośmiokrotny zdobywca nagrody Grammy, multiinstrumentalista i autor tekstów Greg Kurstin.

Najwyraźniej samych muzyków zadowala efekt końcowy. Z enigmatycznego oświadczenia prasowego dowiadujemy się, że "Cracker Island" to "dźwięk zmiany i kolektywu, który przeniesie słuchaczy w zupełnie inny wymiar".

