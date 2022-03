Gitara dla Vasila. Tak pomogli 16-latkowi z Ukrainy

24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

"Vasily Litvinienko to niezwykle utalentowany 16-latek, który uciekł przed wojną w Ukrainie niemalże tak jak stał. Nie było czasu ani możliwości zabrania podstawowych rzeczy, nie mówiąc o sprzęcie muzycznym" - czytamy w opisie zbiórki.

Młody muzyk przed wojną chodził do szkoły muzycznej i grał po kilka godzin dziennie. Efekty można oglądać na jego kanale w serwisie YouTube, gdzie zamieszczał gitarowe covery z repertuaru takich wykonawców jak m.in. Queen, Scorpions, Bon Jovi, Yngwie Malmsteen, Europe, Megadeth, Van Halen czy Deep Purple.

Scorpions - Still Loving You cover by Vasily Litvineko Василий Литвиненко

"W Polsce jest już od lutego, bez swojego dawnego życia, przyjaciół, ukochanej gitary. Jak zapewne się domyślacie, cierpi nie tylko z tęsknoty za ojczyzną, zniszczonym miastem, rodzicami, ale także za muzyką... miłością swego życia" - piszą organizatorzy zbiórki, która przekroczyła już zakładany próg 2,5 tys. zł.

Zebrane pieniądze planują przeznaczyć na niespodziankę dla Vasila - Stratocastera ze wzmacniaczem i innym niezbędnym sprzętem podobnym do tego, jaki miał przed wojną w Ukrainie.

