Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Tylko przez polską granicę kraj opuściło ponad 2 mln osób.

W sieci pojawiło się niesamowite nagranie, na którym widać, jak Ukraińcy przygotowują się do walki podczas trwającej inwazji rosyjskiej.

Klip - zamieszczony w sieci przez sam zespół - pokazuje, że słuchają w tej chwili "It's My Life" - jednego z najważniejszych przebojów grupy Bon Jovi. Jeden z Ukraińców gra do lecącego z głośników utworu na perkusji.

Na nagraniu widać setki ludzi na wybrzeżu w Odessie, na południu kraju, którzy podają sobie nawzajem worki z zaopatrzeniem i wrzucają je na tył ciężarówki. Zespół udostępnił film.

"To dla tych, którzy bronią swojej ziemi" - napisał zespół na Facebooku.

"Wspaniały widok! Jacy odważni i wytrwali ludzie!!! Ich wytrwałość jest inspirująca. Modlę się, aby na Ukrainie wkrótce zapanował pokój" - czytamy w jednym z komentarzy pod filmem.

Zespół Bon Jovi powstał w New Jersey w 1983 roku. Wtedy to John Bongiovi - został gońcem w nowojorskim studiu Powerstation. W wolnych chwilach tworzył własną muzykę. O najdziwniejszych porach, wykorzystując puste studio nagrywał swoje piosenki.

W 2000 roku ukazał się singel zespołu, pt. "It's My Life" - jeden z największych przebojów grupy.