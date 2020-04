Jon Bon Jovi na zmywaku. Tak pomaga podczas pandemii koronawirusa

Sieć obiegło zdjęcie Jona Bon Joviego, który w marcu zdecydował się pomagać dotkniętym pandemią koronawirusa. Na fotografii rockman zmywa talerze w jednej z jadłodajni społecznych.

Jon Bon Jovi pomaga na zmywaku w trakcie kwarantanny /Theo Wargo /Getty Images

Zdjęcie, które udostępnione zostało przez fundację Jona Bon Joviego, obiegło sieć. Widzimy na nim rockmana pomagającego na kuchni w jednej z jadłodajni społecznych w Red Bank w stanie New Jersey.

"Jeśli nie możesz robić tego, co robisz... rób, to co możesz" - podpisano post.

Wokalista grupy Bon Jovi od lat wspiera potrzebujących za sprawą sieci charytatywnych jadłodajni działający pod Jon Bon Jovi Soul Foundation. Na jej oficjalnej stronie możemy przeczytać, że pomaga ona tysiącom osób w 10 stanach, w tym młodzieży i weteranom.



Przypomnijmy, że pomagać finansowo starają się też inne gwiazdy: m.in. Rihanna, Taylor Swift, Ariana Grande i Justin Timberlake.

W Stanach Zjednoczonych zakażonych koronawirusem jest ponad 330 tys. osób (wśród nich znalazł się m.in. przyjaciel i kolega z grupy Jona Bon Joviego, klawiszowiec David Bryan). Zmarło ponad 9 tys. chorych.

Na całym świecie potwierdzono ponad 1,286 mln przypadków - ponad 70 tys. zmarło.



