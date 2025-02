Płytę "Rivers Of Nihil", zgodnie z tytułem, można uznać zarówno jako powrót do podstaw, jak i nowy początek, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę istotne roszady w składzie. Przypomnijmy bowiem, że w 2022 roku Adam Biggs, basista i jeden ze założycieli Rivers Of Nihil, przejął obowiązki głównego wokalisty, po rozstaniu się kwartetu z Pensylwanii z frontmanem Jake'em Dieffenbachem. Rok później z kolei na stałe w szeregach grupy pojawił się gitarzysta Andy Thomas z Black Crown Initiate, którego dodatkowe czyste partie wokalne miały istotny wpływ na ostateczny kształt nowego longplaya podopiecznych Metal Blade Records.

Rivers Of Nihil: "Rivers Of Nihil" - świeże spojrzenie na przeszłość

"Nowe utwory wydają się idealną mieszkanką wszystkich naszych albumów, po usunięciu wszystkiego co zbędne. Jest na nim więcej technicznych utworów, które przywodzą na myśl brzmienie (dwu pierwszych płyt) 'The Conscious Seed Of Light' i 'Monarchy', lecz z bardziej dojrzałym zrozumieniem tempa kompozycji. Nie brakuje też eksperymentalnych rzeczy w stylu (poprzednich albumów) 'Where Owls Know My Name' i 'The Work', ale ze świeższym spojrzeniem na tamto granie z perspektywy aktualnego etapu rozwoju zespołu" - zaznacza Brody Uttley, współzałożyciel i gitarzysta Rivers Of Nihil, który dodatkowo gra również na klawiszach i zajmuje się programowaniem.

W 2023 roku, już po zmianach w składzie, zespół wypuścił single "The Sub-Orbital Blues" i "Hellbirds", a pod koniec kwietnia 2024 roku kolejny - "Criminals". Ten ostatni oraz "The Sub-Orbital Blues" znajdziemy na "Rivers Of Nihil". Pierwszym oficjalnym singlem z piątego longplaya Rivers Of Nihil jest z kolei opublikowany na początku lutego "House Of Light".

"'House Of Light' zwięźle ujmuje naturę tego, na czym się doskonale znamy, proponując zarazem inne podejście do brzmienia w nowym składzie. Pokazaliśmy w tym utworze wszystko, za co fani pokochali nasze brzmienie, z Biggsem jako głównym wokalistą i Andym, który go w tym wspomaga. Numer ma konkretne riffy, potężny refren, jest w nim progresywne granie, solówki, saksofon. To prawdziwy klasyczny przykład tego, czym zajmujemy się jako zespół w roku 2025" - o nowym singlu powiedział Brody Uttley.

Teledysk do singla "House Of Light" Rivers Of Nihil możecie zobaczyć poniżej:

Na albumie wyprodukowanym w studiu Atrium Audio przez Carsona Slovaka i Granta McFarlanda usłyszymy szereg gości, w tym Patricka Coronę na saksofonie altowym i Stephana Lopeza na banjo; McFarland zagrał też gościnnie na wiolonczeli. Autorem okładki "Rivers Of Nihil" - podobnie jak wszystkich poprzednich płyt formacji - jest Brytyjczyk Dan Seagrave, nadworny artysta sceny deathmetalowej, twórca ikonicznych okładek klasycznych albumów m.in. Dismember, Entombed, Benediction, Malevolent Creation, Morbid Angel, Nocturnus, Pestilence, Suffocation oraz naszego Vadera.

Pierwsza od czterech lat płyta Rivers Of Nihil ujrzy światło dzienne 30 maja. Kalifornijska Metal Blade Records szykuje wersję CD, formaty cyfrowe oraz winyl w aż dziewięciu wariantach kolorystycznych.

Zanim to jednak nastąpi, już dziś rusza w Niemczech "The Agressive Progressive Tour", w ramach której Rivers Of Nihil wystąpią 21 marca na deskach warszawskiej Proximy. W zakrojonej na szeroką skalę, 25-koncerowej trasie po Europie i Wielkiej Brytanii, biorą też udział kultowy Cynic, Dååth oraz kanadyjski Beyond Creation. Warszawska impreza - organizowana przez WiniaryBookings - anonsowana jest słusznie jako "święto progresywnego death metalu".

Rivers Of Nihil - kim są?

Pochodzący z Reading w stanie Pensylwania Rivers Of Nihil można dziś uznać za jednego z czołowych przedstawicieli technicznego / progresywnego death metalu z USA. Pomijając dwie pierwsze EP-ki, grupa - powstała w 2009 roku - od początku związana jest z kultową kalifornijską wytwórnią Metal Blade.

Zespół ma w swoim dorobku cztery duże albumy oraz oczekującą na majową premierę, nową płytę "Rivers Of Nihil". Jak do tej pory największym komercyjnym sukcesem kwartetu z Pensylwanii pozostaje trzeci longplay "Where Owls Know My Name", który zadebiutował w USA na 61. miejscu listy "Billboardu".

Skład Rivers Of Nihil tworzą Adam Biggs (bas / wokal prowadzący), Andy Thomas (gitara / wokal), Brody Uttley (gitara / klawisze / programowanie) i Jared Klein (perkusja / wokal).

Rivers Of Nihil - szczegóły albumu "Rivers Of Nihil" (tracklista):

1. "The Sub-Orbital Blues"

2. "Dustman"

3. "Criminals"

4. "Despair Church"

5. "Water & Time"

6. "House Of Light"

7. "Evidence"

8. "American Death"

9. "The Logical End"

10. "Rivers Of Nihil".