Urodzony 31 stycznia 1981 roku, Justin Timberlake początkowo zasłyną na scenie jako członek boysbandu N Sync. Od 2002 r. działa na scenie solowo. Obecnie w jego katalogu znajduje się sześć albumów studyjnych, które sprzedały się w nakładzie ponad 117 milionów egzemplarzy. Co więcej, wokalista pochwalić się może aż dziesięcioma nagrodami Grammy. Wśród jego największych przebojów znajdują się m.in."Cry Me A River", "What Goes Around... Comes Around" czy "Rock Your Body".