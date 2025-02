"Po tragicznym w skutkach wypadku zmagam się z poważnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, czego skutkiem jest niedowład prawej części ciała. Po przeprowadzonej trudnej operacji neurochirurgicznej, czeka mnie długa i kosztowna rehabilitacja, bym mógł odzyskać jak najwięcej sprawności i wrócić do pasji, która daje mi radość i spełnienie. Jest sensem mojego życia, robiłem to bowiem przez ostatnie 40 lat" - podkreśla w opisie zbiórki Rafał "Kuzyn" Piotrowiak , perkusista poznańskich grup Pidżama Porno oraz Strachy na Lachy .

"Każda wpłata przybliża nas do dnia, w którym Rafał znów zagra na perkusji. Kuzyn, trzymamy kciuki!" - apelują o pomoc muzycy.

"Dzięki Twojej ofiarności będę mógł kontynuować trudną drogę do zdrowia i wrócić do muzyki, która jest moim życiem. Wam wszystkim obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by nie zaprzepaścić tej pomocy" - kończy swój wpis perkusista.