Nie chcieli być kojarzeni ze znanym ojcem. "Podziwia nas za to"

Jacek i Kasia Sienkiewiczowie szerszej publiczności dali się poznać w składzie grupy Hollow Quartet. Z tym zespołem wystąpili w 10. edycji "Must Be The Music" (2015) i dotarli do półfinału.

"To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać!" - komentowała wtedy Kora. "Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy" - dodał Adam Sztaba.

W 2018 r. Jacek i Kasia założyli duetKwiat Jabłoni, który szybko zdobył serca Polaków, za sprawą takich utworów jak "Dziś późno pójdę spać", "Wzięli zamknęli mi klub" czy "Dzień dobry".

Mimo popularności, długo starali się ukrywać, że ich tatą jest Kuba Sienkiewicz, lider Elektrycznych Gitar. "Baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca" - tłumaczył Jacek Sienkiewicz.

Co Kuba Sienkiewicz myśli o Kwiecie Jabłoni?

28 marca Kwiat Jabłoni w Warszawie rozpocznie wiosenną trasę "Turnus Tour". Wśród ogłoszonych gości znaleźli się Ewa Bem, Majka Jeżowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Anita Lipnicka, Muniek Staszczyk, Grzegorz Turnau, Michał Wiśniewski i... Kuba Sienkiewicz.

W podcaście STUDIO 96.0 Jacek Sienkiewicz zdradził, co ich tata sądzi o muzyce Kwiatu Jabłoni. "Często podkreśla, jak rozmawiamy o tym, że bardzo nas podziwia za to, że jesteśmy profesjonalni w tym, co gramy" - wyjaśnił.

"Myślę, że nasz tata – jak zaczął grać – to było bardzo takie garażowe granie... Nauczył się grać na gitarze sam i to wszystko było takie nieokrzesane. Ja to bardzo lubię w ogóle w graniu, ale wydaje mi się, że to jest coś, co dla niego może być fajne w nas, że te aranże zawsze są ustalone wcześniej, że my dużo poświęcamy czasu na to" - dodał.

