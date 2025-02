Na wiosennej ramówce TVP pojawiła się plejada największych polskich gwiazd. Stacja opowiedziała o nowościach, a więc wszystko stało się jasne. Nowe seriale, nowe formaty i pomysły wybrzmiały głośno w tłusty czwartek, a wśród nich znaleźli się trenerzy nowej edycji "The Voice Kids" - Natasza oraz Tomson i Baron z Afromental. Chłopaki wykonali na scenie poruszający i pełen energii utwór "Story of My Life", czym poderwali zebraną publiczność. Wśród gwiazd obecnych na ramówce znalazła się również Viki Gabor, która opowiedziała nam o swoich najbliższych planach.