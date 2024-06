Anna Karwan na początku kariery współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką. Występowała też m.in. w chórach u boku największych polskich gwiazd.

Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.



Przełom w jej karierze przyniósł dopiero występ w "The Voice of Poland" . Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Purple Rain" Prince'a i doprowadziła Natalię Kukulską do łez. Trenerzy, gdy odwrócili fotele nie mogli uwierzyć, że stoi przed nimi osoba, z którą mieli okazję pracować. W siódmej edycji programu wokalistka dotarła aż do finału.



Jak Karwan wspomina występy na drugim planie u boku gwiazd? Wokalistka w rozmowie z Interią przyznała, że dało jej to ogromne doświadczenie sceniczne, ale i sporo wyjątkowych znajomości.

- Mam ogrom szczęścia, że mogłam dorastać u boku wielkich gwiazd i towarzyszyć im na scenie wokalnie, uczyć się wszystkiego od tak zwanego zaplecza. Dzięki temu zdobyłam też wieloletnie przyjaźnie jeśli chodzi o realizatorów dźwięku, światła, o chłopaków, którzy dbają o nas na scenie i za sceną. To jest bardzo duży przywilej - mówiła.

- Młodzi artyści, którzy od razu startują ze swoimi autorskimi piosenkami, mają ten czas skondensowany, a u mnie trwa to 24 lata. Jestem bardzo związana ze środowiskiem i doceniam ten fakt, że mogłam podpatrywać gwiazdy, z którymi występowałam. Zobaczyć, jak one czuły się na scenie, co przeżywały i zadecydować o tym, czego sama chcę - dodała.



Anna Karwan i jej kariera po "The Voice of Poland". Zrobiła furorę w całej Polsce!

Debiutancki album - "Ania Karwan" - ukazał się w 2019 roku i szybko stał się bestsellerem. Płyta pokryła się złotem, a piosenka "Słucham cię w radiu co tydzień" zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu (koncert Premier).



Artystka przyznała, że to wyróżnienie w Opolu do dziś jest dla niej wyjątkowo ważne. - Na tym festiwalu wybrzmiała wiele, wiele lat temu piosenka, której byłam współkompozytorem, a potem 2019 wygrałam tutaj Premiery. Jestem z tą publicznością bardzo związana - mówiła.

Sympatią do opolskiego festiwalu od wokalistki zaraziła się też jej córka. - Jako dziecko oglądałam wszystkie festiwale z moją mamą. Teraz moja córka ogląda ze mną festiwale i to jest bardzo dla mnie wzruszające, jak to pokoleniowo się dalej niesie - komentowała.

Karwan na swoim koncie ma też piosenki do filmów "Ukryta Gra" i "Jak pokochałam gangstera?". W 2020 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", w 2022 roku można było słuchać jej w programie "Mask Singer", gdzie dotarła do finału.



W 2023 roku ukazała się natomiast jej płyta "Swobodnie", którą promował numer tytułowy. "To początek mojej nowej drogi. Znalazłam odwagę na błędy, zdjęłam wstyd, oczekiwania i pretensje. Ten utwór to dojrzałe rozstanie. Z kim, z czym? Ze wszystkim, z czym nie było mi po drodze. Kiedy kolejny raz czujemy już bezsilność, to moment, w którym warto zebrać się na odwagę i w dojrzały sposób powiedzieć sobie dość. Każdy ma do tego prawo" - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Pracowite lato Ani Karwan. Co planuje wokalistka?

Artystka na razie nie myśli o wydawaniu nowej muzyki, w najbliższych miesiącach skupia się na koncertach i festiwalach.

- O nowościach nie lubię mówić jeżeli nie są one w bardzo bliskim terminie wydania. Mam w planach najbliższe miesiące festiwali i koncertów, a z w nowościami jeszcze chwilkę państwa potrzymam, bo wszystko potrzebuje trochę czasu - stwierdziła.

Najbliższym przystankiem dla wokalistki będzie Co Jest Grane Festival, kiedy to podczas drugiego dnia imprezy (15 czerwca) wystąpi w ramach niepowtarzalnego kolektywu Women’s Voices. Obok niej na scenie pojawią się: Paulina Przybysz, Anna Maria Jopek, Renata Przemyk, Justyna Święs, Ifi Ude, Daga Gregorowicz i Dana Vynnytska, czyli Dagadana.