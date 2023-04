Do Gliwic, które w tym roku są gospodarzem Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, przyjadą najlepsze polskie wokalistki i wokaliści, by swoimi koncertami uświetnić ceremonię wręczenia Fryderyków. Oprócz przedstawicieli popu i rocka w koncercie finałowych tradycyjnie udział wezmą muzycy reprezentujący różne muzyczne światy m.in. jazzmani, hiphopowcy i muzycy grający metal.

Na scenie zaprezentują się m.in. Sara James, Julia Wieniawa, Ania Leon, Zalia, Rubens, Szczyl, Brodka, Doda, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Lanberry i Bovska, Mrozu, Smolasty, Grzegorz Hyży oraz zespoły T.Love, Feel, Rita Pax, Me and That Man i Behemoth.

Reklama

Impreza rozpocznie się o godz. 19:30 z transmisją internetową (m.in. na profilach Fryderyk Festiwal w mediach społecznościowych). W tej części poznamy laureatów w m.in. kategoriach album roku muzyka korzeni, album roku blues, elektronika, alternatywa, producent roku, autor roku, najlepsze nowe wykonanie, teledysk roku i zespół roku.

Drugą część (od godz. 21:35) pokaże TVN. Całość zakończy się po północy. Bilety na galę są jeszcze w sprzedaży w cenie od 108 zł (płyta) oraz 149-157 zł (trybuny).

W tym roku impreza po raz pierwszy odbędzie się w Arenie Gliwice. Można tam dojechać samochodem (Arena położona jest przy strategicznym węźle autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej), autobusem (z centrum miasta linią autobusową Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) nr 702 - przystanek Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa; dodatkowo linia M1 kursuje między przystankiem Katowice Mickiewicza a Areną Gliwice) lub pociągiem (dworzec PKP w Gliwicach obsługuje wiele relacji regionalnych i dalekobieżnych do największych miast Polski. Położony jest w odległości 3 km od Areny Gliwice. Drogę można pokonać pieszo, rowerem miejskim, autobusem linii 702 lub taksówką).

Fryderyki 2023 - nominacje

Najwięcej, bo aż siedem nominacji zdobył Rubens za debiutancki album o przewrotnym tytule "Piosenki, których nikt nie chciał". Dwanaście autorskich utworów, które Rubens napisał, skomponował, nagrał i wyprodukował zostało wytypowanych do nagrody Fryderyk w kategoriach: Album Roku Indie Pop, Fonograficzny Debiut Roku, Utwór Roku za piosenkę "Wszystko OK?", a sam muzyk otrzymał nominację jako Artysta Roku, Producent Roku, Autor Roku i Kompozytor Roku.

Tuż za nim uplasował się Dawid Podsiadło z sześcioma nominacjami. Jego album "Lata Dwudzieste" otrzymał nominację w kategorii Album Roku Pop, a pochodząca z niego piosenka "Mori" będzie ubiegać się o miano Utworu Roku. W kategorii Najlepsze Nagranie Koncertowe nominowany został album "Leśna Muzyka", a Podsiadło ma także szansę na nagrodę jako Kompozytor Roku (wraz z Jakubem Galińskim), Autor Roku i Artysta Roku.

Clip Dawid Podsiadło mori

Pięć nominacji otrzymali sanah oraz Mrozu . Artystka będzie się ubiegać o nagrodę w kategorii Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka z płytą "sanah śpiewa Poezyje" oraz Album Roku Pop z albumem "Uczta", a także jako Autorka Roku, Kompozytorka Roku i Artystka Roku. Mrozu będzie walczył o statuetkę w kategorii Autor Roku, Producent Roku, Artysta Roku. Jego piosenka "Za daleko" wykonywana wspólnie z Vito Bambino typowana jest jako Utwór Roku, a płyta "Złote bloki" walczyć będzie o Fryderyka w kategorii Album Roku Pop.

Clip Mrozu Za daleko - feat. Vito Bambino

Fryderyki 2023 - nominowani - Muzyka Rozrywkowa

ALBUM ROKU POP

Dawid Podsiadło - "Lata Dwudzieste"

Doda - "Aquaria"

Mrozu - "Złote bloki"

Natalia Szroeder - "Pogłos Suplement"

sanah - "Uczta"

ALBUM ROKU INDIE POP

Igo - "Igo"

Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico - "Amore assoluto per Ennio"

Ralph Kaminski - "Bal u Rafała"

Rubens - "Piosenki, których nikt nie chciał"

Sorry Boys - "Renesans"

ALBUM ROKU HIP HOP

1988 - "Ruleta"

Miły ATZ - "Roller"

Pezet - "Muzyka Komercyjna"

Smolasty - "Almost Goat"

Szczyl, Magiera - "8171"

ALBUM ROKU ROCK

Agnieszka Chylińska - "Never Ending Sorry"

Dezerter - "1986 Co będzie jutro?"

Rita Pax - "Piękno. Tribute To Breakout"

T. Love - "Hau Hau!"

Voo Voo - "Premiera"

UTWÓR ROKU

Brodka - "Sadza"

Dawid Podsiadło - "mori"

IGNACY - "Czekam na znak"

Mrozu feat. Vito Bambino - "Za daleko"

Rubens - "Wszystko ok?"

ALBUM ROKU BLUES

Jagoda Kret - "O samym braku stabilności"

Kraków Street Band - "Czekanie"

Maciej Kręc - "Brothers & Friends"

Maja Kleszcz - "B.L. ues"

Śląska Grupa Bluesowa - "Tu i teraz"

ALBUM ROKU METAL

Behemoth - "Opvs Contra Natvram"

BLACK RIVER - "Generation aXe"

Decapitated - "Cancer Culture"

Luxtorpeda - "Omega"

Nocny Kochanek - "O jeden most za daleko"

ARTYSTKA ROKU

Agnieszka Chylińska

Brodka

Kaśka Sochacka

Natalia Szroeder

sanah

ARTYSTA ROKU

Dawid Podsiadło

Mrozu

Ralph Kaminski

Rubens

Vito Bambino

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU

Julia Rocka i Kukon

Męskie Granie Orkiestra 2021

MIOUSH x Zespół "Śląsk"

Riverside

T. Love

TELEDYSK ROKU



Brodka za Brodka - "Sadza"

Filip Załuska za Dawid Podsiadło - "To co masz ty"

Michał Pańszczyk za sanah - "Nic dwa razy" (W. Szymborska)

Michał Radziejewski za Sobel - "Piękni ludzie"

Nastazja Gonera za Daria Zawiałow, Sokół - "Laura"

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE



Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka - "Ostatnia prosta"

Kwiat Jabłoni - "Nie, nie, nie"

Rita Pax - "Gdybyś kochał, hej!"

Tomasz Organek - "La Canzone del Ciuccio"

Tribbs - "Ostatni raz zatańczysz ze mną"

Urbański Orkiestra, Błażej Król, Natalia Szroeder - "Bo jesteś Ty"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE



Dawid Podsiadło - "Leśna Muzyka"

MIUOSH x Zespół "Śląsk" - "Pieśni Współczesne"

Urbański Orkiestra i Goście - "Tribute to Krzysztof Krawczyk"



PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU

1988 (Przemysław Jankowiak)

Emade / Wojciech Waglewski

Jakub Galiński

Mrozu

Rubens

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA

Hania Rani - "Venice - Infinitely Avantgarde"

Michał Kush - "Johnny"

Kamil Holden Kryszak - "Piosenki o miłości"

Marek Napiórkowski - "Bejbis"

Paweł Mykietyn - "EO"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

Ania Leon

Jakub Skorupa

Rubens

Sara James

Zalia

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU



Błażej Król, Quebonafide

Dawid Podsiadło, Jakub Galiński

HOTEL TORINO (Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór)

Ralph Kaminski

sanah

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU

Dawid Podsiadło

Mrozu / Arek Sitarz

Ralph Kaminski

Rubens

sanah

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA

Ania Leon - "Łezki"

Bass Astral - "Techno do miłości"

Catz'n Dogz - "Punkt"

Mariusz Duda - "Interior Drawings"

Skalpel - "Origins"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA

BOKKA - "Blood Moon"

Brodka - "Sadza"

Jakub Skorupa - "Zeszyt Pierwszy"

Pablopavo i Ludziki - "Mozaika"

Trupa Trupa - "B Flat A"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA

Centrum Uśmiechu - "Inspektor Ogórek: Czas na zdrowie"

Czereśnie - "Czereśnie Pani Marii"

Piosenki - "Ziemniaki"

Różni wykonawcy - "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"

Wesoła Lokomotywa - "Zgadywanki rymowanki"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA

Aga Zaryan - "Sara"

Alicja Majewska - "Piosenki Korcza i Andrusa"

Kwiat Jabłoni - "Wolne serca"

Natalia Przybysz - "Zaczynam się od miłości"

sanah - "sanah śpiewa Poezyje"

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI



Bastarda & Sutari - "Tamoj"

Future Folk - "Future Folk"

Karolina Cicha + Sw@da & Spółka - "Sad"

Polskie Znaki - "Rzeczy Ostatnie"

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje"

Fryderyki 2023 - nominowani - muzyka jazzowa

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ



Amalia Umeda

Andrzej Gondek

Anna Jopek

Marcel Baliński

Mary Rumi

ARTYSTA ROKU JAZZ



EABS

Marek Napiórkowski

Michał Barański

Piotr Wojtasik

Tomasz Dąbrowski

ALBUM ROKU JAZZ



Andrzej Jagodziński - "Requiem"

Marek Napiórkowski feat. AUKSO - "String Theory"

Michał Barański - "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)"

Piotr Wojtasik - "Voices"

Rafał Sarnecki - "A View from The Treetop"

Tomasz Dąbrowski - "Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings".