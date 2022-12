41-letnia Floor Jansen niedawno powiadomiła fanów, że pokonała raka piersi. Po raz pierwszy ujawniła diagnozę w październiku tego roku. W mediach społecznościowych napisała wówczas, że "rokowania są bardzo dobre", a w lutym przyszłego roku przejdzie jeszcze radioterapię, "by upewnić się, że zagrożenie zostało wykluczone".

"Odzyskuję energię po operacji i czuję ogromną ulgę, wiedząc, że się udało!" - podkreśliła wtedy.

Floor Jansen zapowiada solową płytę

W najnowszym oświadczeniu dla prasy Floor Jansen dodała, że jej debiutancka płyta jest "skokiem w nieznane", na który odważyła się, nie sądząc wcześniej, że jest do tego zdolna. Album "Paragon" będzie dostępny cyfrowo, a także fizycznie na CD, winylu i w limitowanej edycji deluxe box set.

Do tej pory wokalistka udostępniła w serwisach streamingowych trzy utwory z nadchodzącej płyty: "Me Without You", "Storm" i "Fire".

