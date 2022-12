Ofelia to pseudonim Igi Krefft, która swoją karierę zaczynała w serialu "M jak miłość" jeszcze jako mała dziewczynka. Niedawno, po dekadzie pracy na planie, zdecydowała, że kończy pracę na planie względów zdrowotnych - jak przyznawała, choruje na nerwicę z epizodami depresji.

Clip Ofelia Zakochana w bicie (Miranda)

W 2019 roku wydała debiutancki krążek "Ofelia", a w tym roku ukazał się ciepło przyjęty przez krytyków album "8". Nie brakuje tam odwołań do jej osobistego pamiętnika i zagadnień związanych z łamaniem praw kobiet, molestowań czy nastrojów politycznych w Polsce.

Iga Krefft (Ofelia): nie czuję się Polką. Nie czuję przynależności do tego miejsca

W wywiadzie udzielonym Grzegorzowi Betlejowi w programie "Cały ten zgiełk", piosenkarka poruszyła kilka ważnych dla niej i ciekawych wątków. Jednym z nich było wyznanie na temat przyszłości, której Ofelia nie planuje w Polsce. Choć czuje się związana ze swoim domem i rodziną, to - jak stwierdza - "nie czuje się Polką".

"Mam prawo decydować, w jakiej rzeczywistości chcę żyć. (...) Ja już się trochę poddałam w naszym kraju. Nie widzę swojej przyszłości tutaj. Będę robić wszystko, żeby tej przyszłości tutaj nie budować, bo nie widzę tutaj miejsca dla siebie. Kocham mój dom, kocham moich bliskich, natomiast, ja się nie czuję, może będzie to trzeba usunąć z tej rozmowy, ja się nie czuję Polką. Nie czuję przynależności do tego miejsca. (...)" - mówi w podcaście.

Instagram Post Rozwiń

Wokalistka wspiera swoje przekonania słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego.

"Polska mi nic nie dała. Ziemia polska mi dała, mamy piękny kraj. Tylko ludzie, którzy w nim żyją. Jak to jest, takie coś było. To jest brzydkie, ale to jest to" - zaczęła.

"Naród wspaniały, tylko ludzie ku*wy" - dopowiedział Grzegorz Betlej.

"To jest to!" - podsumowała Ofelia.

Później wspomniała o swoich znajomych, którzy także planują opuścić kraj, by móc założyć rodzinę. Jak sama mówi, chciałaby mieć dużą rodzinę, ale nie czas, rzeczywistość i miejsce na takie decyzje.

Instagram Post Rozwiń

