Od połowy 2019 r. do końca 2021 Dua Lipa była w związku z modelem Anwarem Hadidem, młodszym bratem topmodelek, Gigi i Belli. Jak dowiedział się serwis Page Six, 27-letnia wokalistka spotyka się obecnie z Jackiem Harlowem, młodszym od siebie o trzy lata amerykańskim raperem.

Sziget Festival 2022: Dua Lipa rozgrzała główną scenę 1 / 7 Dua Lipa na scenie Sziget Festival 2022 Źródło: Getty Images Autor: Joseph Okpako/WireImage udostępnij

Jeszcze nim się poznali, Harlow musiał być pod dużym wrażeniem Brytyjki, gdyż na jego drugim studyjnym albumie "Come Home the Kids Miss You", który miał premierę 6 maja, znalazł się kawałek o tytule "Dua Lipa". Nim piosenka poszła w eter, Jack zaprezentował ją Lipie.

Dua Lipa i Jack Harlow: Poderwał ją przez piosenkę, teraz naprawdę są parą!

"Chciałem uzyskać jej pozwolenie, więc zadzwoniłem do niej na FaceTime. Puściłem jej kawałek, bo nie chciałem, żeby ją to wystraszyło albo coś w tym stylu. Gdyby powiedziała, że jej się nie podoba, to nie wypuściłbym tej piosenki. Powiedziała: 'To przecież nie mój utwór, ale wydaje mi się, że jest okej'. Nasze rozmowy są od tamtego czasu mniej niezręczne i między nami jest spoko. Zobaczymy, jak płyta sobie poradzi. Myślę, że utwór po czasie bardziej się jej spodoba" - mówił Harlow, goszcząc w maju w podcaście "The Breakfast Club".

Po raz pierwszy Jack i Dua zobaczyli się na żywo w listopadzie na imprezie Variety Hitmakers Brunch, podsumowującej to, co działo się w branży muzycznej w ciągu mijającego roku. Podobno od tamtej pory są w nieustannym kontakcie. Kilka dni temu Harlow przyleciał nawet do Nowego Jorku, by spotkać się z Duą po jej koncercie.

