Dua Lipa to jedna z najpopularniejszych zagranicznych piosenkarek. Jej kariera muzyczna rozpoczęła się ponad 7 lat temu, gdy światło dzienne ujrzał singel "Be The One". Piosenka błyskawicznie stała się hitem i otworzyła wokalistce drzwi do międzynarodowej kariery. 27-latka dotychczas wydała dwa albumy: "Dua Lipa" i "Future Nostalgia". Od początku kariery zgarnęła też trzy statuetki Grammy.

Dua Lipa pozostaje w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej internetowa biblioteka zdjęć zgromadziła do tej pory ponad 86 mln obserwatorów. Piosenkarka często dzieli się na Instagramie prywatnymi kadrami, dzięki którym daje się poznać internautom z zupełnie innej strony.

Wokalistka od czasu do czasu publikuje również gorące fotografie, na których odważnie odsłania wdzięki. Niedawno kilka z nich zasiliło zasoby jej wirtualnej galerii.

Teraz piosenkarka podzieliła się kolejną serią zjawiskowych migawek. Dua Lipa pozuje na nich w stroju kąpielowym i odważnie odsłania pośladki. Jej instagramowy wpis w ekspresowym tempie zdobył ponad milion tzw. serduszek, a w komentarzach pod nim nie zabrakło komplementów! "Syrena", "Królowa", "Piękna" - pisali fani.

Autor: Hubert Wiączkowski