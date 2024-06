Michał Sobierajski jest wokalistą, pianistą, kompozytorem, autorem tekstów i aranżerem. Dał się poznać szerszej publiczności dzięki swoim występom w drugiej edycji talent show "The Voice of Poland" emitowanego przez TVP. Od samego początku jurorzy wróżyli mu świetlaną przyszłość i ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. Nazywany był objawieniem programu i doszedł aż do jego finału.

Ostatecznie artysta w finale "The Voice of Poland" zajął trzecie miejsce. Zrobiło się o nim głośno, więc korzystając z chwili sławy, wydał debiutancki album. Krążek "Przed snem" ukazał się w 2015 r. Utwory na nim zebrane były kombinacją elektronicznego soulu, popu oraz jazzu. Wszystkie piosenki na płycie zostały skomponowane przez Michała Sobierajskiego. Z kolei teksty napisali Karolina Kozak i Kamil Durski.

Pierwszy album finalisty "The Voice of Poland" początkowo cieszył się bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi. "W zasadzie wchodziło się do Empiku i było widać, że jest ta płyta, bo miałem osobną gablotkę" - opowiedział Michał Sobierajski. Niestety z czasem promocja stawała się coraz gorsza, aż w końcu przestała działać. Osoby, które miały pomóc artyście w odnalezieniu się w branży muzycznej, opuściły go. Nie był w stanie poradzić sobie sam z tak ogromnym ciężarem, dlatego też zniknął z show-biznesu.

Dlaczego Michał Sobierajski zniknął po "The Voice of Poland"?

Niedawno na TikToku Michała Sobierajskiego pojawił się filmik, w którym artysta odpowiedział jednej z fanek na pytanie o to, co się stało, że zniknął z mediów po "The Voice of Poland". Okazuje się, że wokalista został oszukany przez swoją ówczesną menedżerkę.

"Nie jest to dla mnie temat łatwy i przyjemny" - rozpoczął monolog Michał Sobierajski. "Byłem taki naiwny. (...) Przez lata sobie to wyrzucałem: 'jak ja mogłem być taki głupi?'. W momencie kiedy nagrywałem płytę zaufałem pewnej osobie, która była moją menedżerką i chociaż wszyscy dookoła mówili mi, że to nie jest odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, to nie wiem dlaczego, ja byłem taki naiwny i tak jej zaufałem. Pozwoliłem jej sterować tym wszystkim, związanym z wydaniem płyty i później z potencjalną trasą koncertową" - wyznał wokalista.

Finalista talent show nie mógł liczyć na pomoc

Michał Sobierajski wyznał, że jego ówczesna menedżerka w pewnym momencie po prostu zniknęła. Przestała odbierać od niego telefony i pozostawiła go bez dalszych wskazówek. "Na początku ta osoba mnie wspierała i wszystko było ok, mogłem na nią liczyć, ale jak już nagrałem płytę, to nagle przestała odbierać telefony, jakby zapadła się pod ziemię. Zostałem sam z wydaną płytą, zaplanowanymi występami, ale bez dalszych perspektyw. Nie wiedziałem, co mam dalej robić" - słyszymy na nagraniu.

"Życie się toczy dalej. Ja już wybaczyłem tej osobie" - przyznał Michał Sobierajski w swoim nagraniu. Okazuje się, że artysta nie chowa urazy, chociaż bardzo potrzebował w tamtym czasie pomocy. "Nie jest to łatwe, bo było mi bardzo przykro. Poczułem się totalnie olany i zostawiony sam sobie w tamtym czasie" - opowiedział.

Michał Sobierajski twierdzi, że dzisiaj byłoby mu łatwiej w podobnej sytuacji

"Miałem złe osoby, które mi doradzały i złe osoby, które mi pomagały w sprawach menedżerskich, kiedy potrzebowałem dobrych osób" - podsumował artysta. Jednocześnie stwierdził, że gdyby dziś znalazł się w podobnej sytuacji, to byłoby mu łatwiej. Uważa, że dzięki mediom społecznościowym debiutantom łatwiej jest zaistnieć i wypromować swoją muzykę. Obecnie sam publikuje fragmenty swojej twórczości i urywki z muzycznego świata na popularnej platformie TikTok. Ma zamiar wydać nową muzykę w niedalekiej przyszłości, przez co już stara się zdobyć uznanie i popularność w sieci.

Michał Sobierajski zniknął z show-biznesu po finale "The Voice of Poland", natomiast w dalszym ciągu aktywnie działa w branży muzycznej. Spełnia się w roli nauczyciela śpiewu. Jedna z jego uczennic poszła w jego ślady i również wzięła udział w przesłuchaniach do programu TVP. Klaudia Hejman zaśpiewała przed fotelami jurorskimi, jednak żaden z nich nie wybrał jej do swojej drużyny.