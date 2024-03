"Najpierw zmienił muzykę, potem zmienił świat" - takie hasło widnieje na plakacie zapowiadającym premierę filmu "Bob Marley: One Love", który trafił do polskich kin w połowie lutego. Przy budżecie 70 mln dolarów produkcja przyniosła ponad 146 mln dol., choć pierwsze opinie krytyków były dość chłodne.



Eksperci dość zgodnie przyznają, że burzliwe życie Boba Marleya zostało pokazane w dość zachowawczy sposób.

Sprawdź recenzję "Bob Marley: One Love" w serwisie Film!

Reklama

"W gruncie rzeczy film w niewielkim stopniu porusza temat jego niewierności i relacji z dziećmi, które w rzeczywistości były skomplikowane i bolesne dla bliskich muzyka" - czytamy w recenzji autorstwa Marcina Radomskiego.

Bob Marley i jego burzliwe życie osobiste

Nad całością "Bob Marley: One Love" w roli producentów czuwali członkowie najbliższej rodziny króla reggae - jego żona Rita Marley oraz dwójka z licznych dzieci: David "Ziggy" Marley i Cedella Marley.

Oficjalnie Bob miał aż 10 dzieci plus adoptowaną Sharon, córkę swojej żony Rity z poprzedniego związku. Tylko czwórkę urodziła Rita - Cedellę (ur. 1967), Davida "Ziggy" (1968), Stephena (1972) i Stephanie (1974). W przypadku tej ostatniej matka Boba twierdziła, że jej ojcem był mężczyzna, z którym Rita miała romans.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bob Marley Slogans

Pozostałe dzieci (poza oficjalnie uznaną szóstką inne źródła dodają kolejną dwójkę) to owoce pozamałżeńskich romansów Marleya z innymi kobietami. Kolejno na świat przychodzili: Robert "Robbie" (1972), Rohan (1972), Karen (1973), Julian (1975), Ky-Mani (1976), Damian "Jr. Gong" (1978) i Makeda Jahnesta (1981), która urodziła się kilkanaście dni po śmierci Boba.

"Małżeństwo to pułapka, mająca nas kontrolować" - miał powiedzieć kiedyś Bob o swoim burzliwym związku z Ritą.

Zdjęcie Rita Marley w 1980 r. w Paryżu / jean-Louis Atlan/Sygma / Getty Images

Król reggae miał 21 lat, gdy wziął ślub, a wielokrotnie podkreślał, że do Rity była to miłość od pierwszego wejrzenia. Krótko po ślubie adoptował Sharon, ale szybko okazało się, że Bob wcale nie myśli o żonie jako jedynej kobiecie swojego życia.

Dzieci z pozamałżeńskich związków urodziły mu Pat Williams, Janet Hunt, Janet Bowen, Lucy Pounder, Anita Belnavis i wokalistka Cindy Breakspeare, przyszła Miss World. To jednak nie były wszystkie romanse - związany był również z m.in. Pascaline Ondimbą, późniejszą ministrą spraw zagranicznych Gabonu, oraz Yvette Crichton. To właśnie Crichton urodziła wspomnianą Makedę Jahnestę, która jednak nie jest wymieniana przez oficjalną stronę Boba Marleya jako jego dziecko.

Zdjęcie Cindy Breakspeare (w środku) w 1976 r. została Miss World / Central Press / Getty Images

W muzyczne ślady Boba poszło wiele jego dzieci (niektórzy koncertowali także w Polsce przed wielotysięczną publicznością). Popularność zdobywa już kolejne pokolenie - wokalistami zostali m.in. Skip, YG, Bambaata, Yohan i Mystic. Sporą karierę wróżono także synowi Stephena, jednak Jo Mersa Marley zmarł w grudniu 2022 r. po ataku astmy w wieku zaledwie 31 lat.

Z kolei Nico Marley przez chwilę był zawodnikiem futbolu amerykańskiego w grającej w NFL drużynie Washington Redskins, jednak wielkich sukcesów tam nie odniósł. Selah Marley (córka Rohana i wokalistki Lauryn Hill z The Fugees) pracuje głównie jako modelka dla takich firm, jak m.in. Chanel, Calvin Klein czy Dior.



Wideo Bob Marley: One Love - Official Trailer (2024 Movie)

"Bob Marley: One Love": Co już wiemy o filmie?

Reżyserią filmu "Bob Marley: One Love" zajął się Reinald Marcus Green, który w dorobku ma takie produkcje, jak "Monsters and Men" (2018), "Joe Bell" (2020) i "King Richard" (2021) z oscarową rolą Willa Smitha.

Do tytułowej roli wybrany został 37-letni brytyjski aktor Kingsley Ben-Adir (m.in. "One Night in Miami" - zagrał Malcolma X, "Tajna inwazja", "The OA", "Vera", "Peaky Blinders" - jako Ben Younger, "Barbie"). Dodajmy, że poszukiwania odtwórcy głównej roli trwały ponad rok na całym świecie. Jako Rita Marley wystąpiła 36-letnia Lashana Lynch (m.in. "Kapitan Marvel", "Nie czas umierać", "Doktor Strange w multiwersum obłędu").

W obsadzie znaleźli się również znany z tytułowej roli "Obywatela Jonesa" James Norton (jako Chris Blackwell, producent i założyciel wytwórni Island, uznawany za jednego z najsłynniejszych popularyzatorów muzyki reggae), Michael Gandolfini, Tosin Cole, Anthony Welsh, Umi Myers i Nadine Marshall.

"Znacie muzykę i wydaje się wam, że znacie tego człowieka, ale czy naprawdę jesteście w stanie zrozumieć przez co przeszedł i jakie momenty ukształtowały go w osobę, którą się stał" - mówi Ziggy Marley.

Clip Bob Marley No Woman, No Cry

Bob Marley - król muzyki reggae

Przypomnijmy, że Bob Marley zmarł 11 maja 1981 r. w Cedars of Lebanon Hospital w Miami na Florydzie na raka skóry. Miał zaledwie 36 lat.

Na całym świecie za życia Marleya i już po śmierci sprzedano ponad 75 milionów płyt - zarówno solowych, jak i tych nagranych z grupą The Wailers , z którą współpracował w początkach swojej kariery.