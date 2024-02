Film o Amy Winehouse budzi kontrowersje. Co ma z nim wspólnego Nick Cave?

Nowy, fabularny film o Amy Winehouse pojawi się w kinach 12 kwietnia. Za kamerą "Back to Black" stanęła przyjaciółka Amy - Sam Taylor-Johnson. Reżyserka ta była nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie, "Chłopak znikąd". To ona nakręciła także głośny film "50 twarzy Greya".

W głównej roli pojawi się znana z serialu HBO "Branża" Marisa Abela. 27-letnia obecnie aktorka zagrała także w serialu "COBRA", filmach "Rogue Agent" (2022), "She Is Love" (2022) i głośnej produkcji "Barbie".

Autorem scenariusza do filmu "Back to Black" jest Matt Greenhalgh, który pracował z Sam Taylor-Johnson przy "Chłopaku znikąd". W dorobku ma też scenariusz do innego filmu o cenionym wokaliście - "Control" o życiu Iana Curtisa, niezapomnianego frontmana Joy Division.

Sam Taylor-Johnson podkreśla, że jej film ma pełne poparcie ojca wokalistki, Mitcha Winehouse'a. Przypomnijmy, że w 2015 roku powstał nagrodzony Oscarem film dokumentalny Asifa Kapadii "Amy", który jednak został skrytykowany przez ojca Amy Winehouse za "wprowadzanie widzów w błąd".

Mitcha zagra Eddie Marsan, znany głównie z ról drugoplanowych w takich filmach, jak m.in. "Gangi Nowego Jorku", "21 gramów", "Miami Vice", "Mission: Impossible III", "V jak vendetta", "Hancock", "Sherlock Holmes: Gra cieni", "Królewna Śnieżka i Łowca" czy "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw".

Nick Cave nagrał ścieżkę dźwiękową do filmu o Amy Winehouse

W filmie mamy usłyszeć oryginalne nagrania Winehouse. Teraz okazuje się, że swoją cegiełkę do stworzenia filmu dołożył jeszcze jeden ceniony artysta, czyli Nick Cave. Dokonał tego z udziałem swojego stałego współpracownika, Warrena Ellisa.

"Nick i Warren byli jedynymi muzykami, o których myślałam, jeśli chodzi o skomponowanie muzyki do filmu. Przez lata słuchałam wszystkiego, co nagrali, a praca z nimi była moim długoletnim marzeniem. Ich wrażliwość, a także zrozumienie tej historii, doprowadziło do powstania głębokiej i poruszającej ścieżki dźwiękowej" - mówi w rozmowie z portalem "Variety" Taylor-Johnson, która podzieliła się również fotografią przedstawiającą muzyków przy pracy.

Cave i Ellis współpracują od 1993 roku, kiedy drugi z nich został zaproszony do zagrania na skrzypcach w kilku utworach grupy Nick Cave and the Bad Seeds. Później dołączył do niej na stałe i grał na kolejnych dziesięciu płytach. Cave i Ellis pracowali już wcześniej przy produkcjach filmowych i telewizyjnych. Ich muzykę można usłyszeć m.in. w filmie "Wind River. Na przeklętej ziemi" oraz serialu "Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera".

Film o Amy Winehouse budzi ogromne kontrowersje. Zobacz zwiastun "Back to Black"

Produkcja od samego początku budzi mnóstwo kontrowersji. Dla fanów problematyczną sprawą jest zaangażowanie w film Mitcha Winehouse'a, który od lat jest uważany przez fanów Amy za osobę, będącą współodpowiedzialną za jej śmierć. Krytyczne opinie na temat ojca wokalistki jedynie umocnił dokument "Amy". Po nim do Mitcha przylgnęła łatka człowieka, który za wszelką cenę chciał zmonetyzować sukces swojej córki.

Wielu fanów wokalistki uważa, że film nie będzie prawdziwy, za to znajdzie się w nim wiele przekłamań. Odtwórczynię roli Winehouse, Marisę Abelę, nazywają niepodobną, a cały film "parodią". "Dajcie jej święty spokój", "Pozwólcie jej spoczywać w spokoju, to coś złego i bez szacunku dla niej na wielu poziomach", "Bojkotujcie to", "Zupełnie nie wygląda jak Amy", "Powinni zatrudnić Lady Gagę", "Nie wiedziałem, że robią parodię" - takie głosy widzów pojawiły się po publikacji pierwszego zwiastuna.

Innego zdania jest Mitch Winehouse.

"Marisa jest świetnym wyborem do tej roli. Nawet, jeśli nie wygląda tak samo, jak Amy. Marisa to Marisa, a Amy to Amy. Nie muszą wyglądać identycznie. Eddie Marsan też nie jest do mnie podobny. Zwracamy za dużo uwagi na wygląd, jeśli chodzi o obsadzanie aktorów w filmach biograficznych" - tłumaczył w jednym z wywiadów.

Amy Winehouse - tragicznie zmarła gwiazda

Wokalistka zmarła 23 lipca 2011 roku w wieku zaledwie 27 lat. Przyczyną śmierci gwiazdy był wstrząs wywołany zatruciem alkoholowym po okresie abstynencji. Autorka przeboju "Rehab" zmagała się z alkoholizmem, uzależnieniem od narkotyków oraz bulimią.

Jej płyty i piosenki otrzymały blisko 60 nagród i nominacji do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych. Za swój drugi album "Back to Black" piosenkarka zdobyła aż pięć statuetek Grammy, rekordową ich liczbę przyznaną kiedykolwiek kobiecie w jednym rozdaniu.