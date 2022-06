Festiwal rozpoczął się koncertem w TVP1 "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje". To przegląd muzycznych wydarzeń minionego roku. Podczas gali uhonorowani zostali także najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku, a widzowie usłyszeli największe przeboje. Podczas koncertu nie zabraknie prezentacji archiwalnych materiałów, wzruszeń i wspomnień.



Pierwsi na scenie pojawili się Krystyna Giżowska, Andrzej Rybiński i Danuta Błażejczyk oraz zwycięzca "The Voice Senior" Krzysztof Prusik. Doświadczeni wokaliści zaśpiewali utwór "Tak bardzo wierzę w nas" w hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu.



Sławomir, Kajra i Nowy Vox oddali natomiast hołd zmarłemu w lutym tego roku Witoldowi Pasztowi piosenkami "Magdaleno" oraz "Rycz mała rycz". "Wielkie brawa, aby Witek usłyszał na górze" - podsumował Tomasz Kammel.



Reklama

Na scenie pojawiły się też córki Witolda Paszta, Aleksandra i Natalia. Wspomniały ojca i podziękowały za upamiętnienie go podczas wydarzenia TVP. "Jesteśmy niezwykle wzruszone, że możemy być tutaj z państwem, choć oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby stał tutaj nasz tata. Te nagrody to piękne zwieńczenie historii zespołu Vox, którego był założycielem. Na szczęście zostaje z nami muzyka i piosenki. Bardzo dziękujemy Telewizji Polskiej za ten piękny hołd dla taty. Będziemy pielęgnować pamięć o nim, ale jesteśmy przekonane, że to on nie da państwu o sobie zapomnieć" - powiedziały.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Majewska wspomina Witolda Paszta: „Był bardzo dzielny do samego końca” INTERIA.PL

Kim są córki Witolda Paszta?

Natalia Paszt była związana z zespołem Vox jako menedżerka. "Radzi sobie świetnie. Bardzo się z tego cieszę, bo do tej pory mieliśmy takich opiekunów, którzy tylko zarabiali przy nas pieniądze. Natomiast kompletnie nie interesowało ich, jak wyglądamy, jak się ubieramy, co prezentujemy na scenie" - mówił nam o niej sławny ojciec.

Starsza z córek - Aleksandra - prowadzi popularny hotel w Zamościu. Obie starają się chronić swoje życie prywatne.