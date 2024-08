W sobotę 24 sierpnia kielecka publiczność i widzowie przed telewizorami mieli okazję usłyszeć szeroką gamę wokalistów z Polski i całego świata. Wystąpili m.in. zespół The Kolors z hitem "Italodisco" , który nigdy wcześniej nie rozbrzmiał na antenie polskiej stacji, Rag‘n’ Bone Man, Aden Foyer, Kamrad, Doda , Dawid Kwiatkowski , Julia Wieniawa , Lanberry , Oskar Cyms , Tribbs, czy bryska.

Artyści prezentowali utwory, które królowały na radiowych listach przebojów w minionych, wakacyjnych miesiącach. Nastąpiło głosowanie SMS-owe, dzięki któremu publiczność mogła wybrać "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu" . Do finałowej trójki awansowali: Emo z hitem "Nie mówiła nic" , Filip Lato z kawałkiem "Tyle mogłem ci dać" i Vix.N z singlem "Ne Rozumiju" .