Fest Festival 2022: Znamy pierwszych artystów! [DATA, BILETY, CENY]

Długo wyczekiwana druga edycja FEST Festiwalu okazała się ogromnym sukcesem. W wydarzeniu wzięło udział 35 tysięcy osób, które przez 4 dni trwania wydarzenia miały okazję usłyszeć aż 200 artystów. Było to jedno z nielicznych wydarzeń tego typu w 2021 roku, przez co wśród uczestników festiwalu oprócz osób mieszkających w Polsce znaleźli się również goście z Niemiec, Holandii, Czech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Oprócz niesamowitych koncertów, na festiwalowiczów czekał szereg atrakcji takich jak lot balonem, glamping, pokazy iluzji czy sauna oraz warsztaty z produkcji muzyki, jogi czy makramy.

Reklama

Fest Festival 2022. Line-up. Kto wystąpi?

Zmotywowani poprzednia edycją festiwalu nie zwalniamy tempa i ruszamy z kolejną - trzecią odsłoną FEST Festivalu. Pierwszym headlinerem nadchodzącej edycji jest Stromae - autor wielkiego hitu "Alors on Danse", który na całym świecie sprzedał ponad 8.5 miliona albumów, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych belgijskich artystów. Po licznych występach na światowych festiwalach takich jak Coachella, Lollapalooza czy SXSW, Stromae podbije Main Stage w Parku Śląskim.

Yung Lean to szwedzki raper o białoruskich korzeniach, tworzący muzykę z pogranicza hip-hopu i rapu. Mimo młodego wieku ma na koncie 6 studyjnych albumów i 4 mixtape’y. W 2021 roku wypuścił swój najnowszy singiel pt. “Chandelier" .





Clip Stromae Santé

Jungle to brytyjski zespół grający współczesny soul. Sprzedali blisko milion albumów, z których 3 trafiły na listę TOP10 w Wielkiej Brytani. Mogą także pochwalić się ponad miliardem streamów na Spotify. Grupa uważana jest za jeden z największych sukcesów brytyjskiej sceny muzycznej. Jungle znani są z przebojów takich jak "Busy Earning", "Casio" a także jednego z ich najnowszych singli "Keep Moving". W sierpniu 2021 ukazał się trzeci studyjny album duetu “Loving In Stereo".

Instagram Post

Woodkid to francuski wokalista i autor tekstów. Karierę zaczynał jako reżyser teledysków dla Lany Del Rey, Rihanny czy Drake'a. Swoją własną przygodę z muzyką rozpoczął w 2011 roku. W 2020 roku ukazał się jego drugi studyjny album "S16".

Clip Woodkid In Your Likeness

MK - a właściwie Marc Kinchen to jeden z prekursorów muzyki house, producent muzyczny, DJ i remikser. W latach 1993 i 1993 trafił pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot Dance Music/Club Play z utworami "Always" i "Love Changes". Oprócz własnej twórczości jest znany również z remiksów dla gwiazd takich jak Celine Dion czy Jody Watley. MK wyprodukował także utwory dla Lany Del Rey, Enrique Iglesiasa, Sky Ferreiry, Ellie Goulding oraz Jamiego Jonesa.

FKJ (French Kiwi Juice) - czyli Vincent Fenton to francuski multiinstrumentalista, muzyk i piosenkarz. Vincent zasłynął ze swoich występów na żywo, podczas których zachwyca publiczność swoimi umiejętnościami i wizją artystyczną. Występował między innymi podczas Coachelli i Lollapaloozy.

Instagram Post

W ciągu ostatnich 5 lata Alfa Mist ugruntował swoją pozycję na rynku międzynarodowym jako jeden z najbardziej konsekwentnych talentów, które wyłoniły się z londyńskiej reformacji jazzu. W 2021 roku wydał swój trzeci studyjny album pt. “Bring Backs".

Królowa polskich imprez - Young Leosia wypuściła swoją debiutancką EP-kę we wrześniu 2021 roku. Chwilę później wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową “Hulanki Tour". W Chorzowie zagra swój pierwszy festiwalowy koncert, będący równocześnie pełnym energii widowiskiem taneczno-wizualnym.

Clip Young Leosia Szklanki

Fest Festival 2022: Ceny biletów

Ceny biletów na Fest Festival wyglądają następująco:



KARNET 4 DNIOWY REGULAR TIX - 499 PLN

BILET WEEKENDOWYCH - 349 PLN

BILET JEDNODNIOWY - 229 PLN