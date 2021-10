Na tę wiadomość czekali wszyscy polscy fani! Coldplay ponownie pojawi się w naszym kraju, a właśnie dziś ogłosił wszystkie szczegóły trasy koncertowej "MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR". Miłośnicy grupy z pewnością byli szczęśliwi, gdy na liście miast zobaczyli Warszawę.

Instagram Post





Coldplay w Polsce. Koncert w Warszawie [CENY, BILETY, MIEJSCE]

Coldplay zagra w Polsce 8 lipca 2022 r. Koncert odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety będą dostępne od 22 października (piątek), od godziny 10:00 na stronie LiveNation. Odbędzie się także przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy, która ruszy w środę 20 października o godz. 9:00 oraz dla portalu Ticketmaster dzień później, w czwartek, 21 października od godz. 9:00. Nieznane są jeszcze ceny biletów na widowisko. Gościem specjalnym będzie H.E.R..

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Coldplay wystąpi w Warszawie w 2022 roku materiały promocyjne

Choć jeszcze niedawno zespół zapowiadał, że nie będzie koncertował ze względu na zanieczyszczenie środowiska przez samoloty i produkcję show, teraz zapowiada, że trasa ma być ekologicznym ewenementem na rynku koncertów! "MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR" ma być przyjaznym środowisku wydarzeniem, podczas którego jeden sprzedany bilet, to jedno zasadzone drzewo. Muzycy przyznają, że koncerty są dla nich ważne, ale chcą też troszczyć się o dobro planety.

Clip Coldplay on UNSTAGED - American Express UNSTAGED

Ekologiczna trasa Coldplay. "Music of The Spheres World Tour" w Polsce 2022

Zdjęcie Coldplay wystąpi w ramach trasy "Music of the Spheres World Tour" / Materiał prasowy / materiały prasowe

Muzycy wystosowali także oświadczenie, w którym tłumaczą swoją decyzję o powrocie do koncertowania. Ich fani są zachwyceni i już nie mogą doczekać się powrotu zespołu na regularną trasę.

"Granie na żywo i nawiązywanie kontaktów z ludźmi to w końcu powód, dla którego istniejemy jako zespół. Planowaliśmy tę trasę od lat i jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością grania piosenek z całego okresu, który spędziliśmy razem.

Jednocześnie jesteśmy bardzo świadomi, że planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego. Spędziliśmy więc ostatnie dwa lata na konsultacjach z ekspertami ds. środowiska, aby ta trasa była jak najbardziej zrównoważona i, co równie ważne, aby wykorzystać jej potencjał do popychania spraw naprzód. Nie uda nam się zrobić wszystkiego dobrze, ale zobowiązujemy się robić wszystko, co w naszej mocy, a także dzielić się tym, czego się uczymy. To proces, który wciąż trwa i jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasową pomoc.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jeśli macie ochotę przyjść na koncert i śpiewać z nami" - mówią członkowie zespołu Coldplay.

Zespół rozpocznie trasę już w marcu 2022 roku koncertem w San Jose, a będzie to pierwszy koncert grupy w Kostaryce. Poza tym zespół odwiedzi jeszcze m.in. Meksyk, Dominikanę, USA, Wielką Brytanię i właśnie Polskę! Ostatnio nad Wisłą mogliśmy ich posłuchać także na Stadionie Narodowym, w 2017 roku.