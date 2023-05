Przypomnijmy, że problemy zdrowotne Sama Smitha rozpoczęły się podczas koncertu w Manchesterze. Występ będący jednym z punktem światowej trasy gwiazdora miał być pełen niespodzianek.

Ostatecznie jednak występ został przerwany po czterech piosenkach. W sieci szybko pojawiło się oświadczenie piosenkarza, w którym czytamy, że powodem zejścia ze sceny były problemy zdrowotne.

"Na dzisiejszej próbie dźwięku czułem się świetnie i byłem tak podekscytowany, że dam dziś w Manchesterze świetny show, z wyjątkową niespodzianką na koniec" - napisał w InstaStory.

Koncert Sama Smitha na Orange Warsaw Festival odwołany!

Początkowo menedżment Smitha odwołał jego koncerty w Birmingham i Glasgow. Teraz okazuje się, że przerwa wokalisty potrwa zdecydowanie dłużej, a z harmonogramu wypadł również występ w Polsce.

Organizatorzy imprezy natychmiast wystosowali oświadczenie w sprawie!

"Z przykrością informujemy, że po odwołaniu koncertów w Manchesterze, Glasgow i Birmingham, ze względu na chorobę Sam Smith odwołują również występ na Orange Warsaw Festival. Sam - trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Usilnie pracujemy nad znalezieniem innego artysty/artystki/zespołu na 2 czerwca. Wkrótce poinformujemy Was, kto zamknie line-up głównej sceny w piątek. Dla osób, które dotychczas zakupiły bilet jednodniowy na 2 czerwca będzie dostępna możliwość przeniesienia go na 3 czerwca lub jego zwrotu" - czytamy.

Sam Smith podczas światowej trasy promują album "Gloria", który ukazał się w styczniu 2023 roku. Znalazł się na nim wielki hit "Unholy", za którym Smith i Kim Petras otrzymali nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie duet/grupa.