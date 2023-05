Sam Smith to jeden z najpopularniejszych brytyjskich wokalistów śpiewających pop i soul. Samuel Frederick Smith - jak naprawdę nazywa się artysta, jest także kompozytorem.

Na jego dyskografię składają się cztery albumy studyjne: "In the Lonely Hour" (2014), "The Thrill of It All" (2017), "Love Goes" (2020) oraz tegoroczna "Gloria".

We wrześniu 2019 roku Sam Smith wydał oświadczenie, w którym poinformował swoich fanów, że jest osobą niebinarną.

Reklama

Wideo Sam Smith’s ‘satanic’ Grammys 2023 performance slammed as ‘evil’ | Page Six Celebrity News

Sam Smith przerwał koncert po 4 utworach. Powodem choroba?

Przed koncertem w Manchesterze Sam Smith ogłosił, że ma dla swoich fanów wielką niespodziankę.

Artysta swój występ rozpoczął od przeboju "Unholy", a publiczność była bardzo zaskoczona, kiedy po trzech kolejnych piosenkach, muzyk zszedł ze sceny. Niestety Smith na scenę już nie wrócił. W sieci pojawiło się oświadczenie artysty.

"Na dzisiejszej próbie dźwięku czułem się świetnie i byłem tak podekscytowany, że dam dziś w Manchesterze świetny show, z wyjątkową niespodzianką na koniec" - napisał w InstaStory.

Podczas śpiewania czwartej piosenki, poczuł, że coś jest nie tak. Okazuje się, że w związku z tajemniczą infekcją, stracił on głos.