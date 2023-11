"Straciłem córkę. Była szczęśliwa i uśmiechnięta. W przyszłym roku skończyłaby psychologię. Nie ma słów, które ukoją mój ból. (...) Chcę dowiedzieć się, czy faktycznie istniał zakaz wnoszenia wody, czy doszło do zaniedbań przy udzielaniu jej pomocy. Wiem, że na kolejnym koncercie wokalistka podawała wodę fanom, co jest absurdem przy takiej skali wydarzenia. Nic nie zwróci mi córki, ale mam nadzieję, że w przypadku zaniedbań ktoś zostanie ukarany" - stwierdził.

W sprawę śmierci zaangażowały się już władze lokalne oraz ogólnokrajowe. Obecnie służby ustalają dokładną przyczynę śmierci 23-latki, natomiast minister sprawiedliwości Brazylii nakazał wszcząć śledztwo w sprawie możliwych uchybień organizacyjnych.

"Śmierć młodej kobiety... to nieakceptowane" - napisał burmistrz Rio De Janeiro, Eduardo Paes. Nakazał on też swoim podwładnym zorganizować większą liczbę punktów z pitną wodą oraz przydzielił większą liczbę ratowników do wydarzenia.



Zdjęcie Taylor Swift podczas "The ERAS Tour" / Fernando Leon / Getty Images

Organizatorzy przerwali milczenie po śmierci fanki Taylor Swift

Po tragicznej śmierci fanki Swift oraz ze względu na ekstremalne warunki pogodowe panujące w Brazylii, jeden z koncertów Swift został przesunięty o dzień. Organizatorzy - firma T4F - zapewnili w oświadczeniu dla "The Mirror", że dołożą wszelkich starań, aby koncerty odbyły się bezpiecznie.

"Mając na uwadze fale upałów w mieście, informujemy, że wzmacniamy nasze plany realizowane już pierwszego dnia - zapewnimy bezpłatną wodę pitną w kolejkach i przy wszystkich dojściach na stadion. Zostaną udostępnione nowe punkty dystrybucji wody. Wejścia na stadion z zamkniętymi butelkami i jedzeniem również będzie dozwolone bez żadnych ograniczeń" - przekazano.

Niepokojące nagranie z Taylor Swift na koncercie w Brazylii. Upał był nie do zniesienia?

Do sieci trafiły też nagrania pokazujące, że upał dał się we znaki podczas pierwszego koncertu nawet samej gwieździe. Wokalistka po jednym z utworów z trudem łapała oddech. Swift przerwała też pierwszy koncert, gdy usłyszała, że z tłumów dobiega wołanie o wodę.

"Ludzie tutaj potrzebują wody. Ktokolwiek tutaj zarządza i jest za to odpowiedzialny, niech dopilnuje, żeby ją otrzymali. Czy mogę dostać sygnał, że wiecie, gdzie stoją ci ludzie?" - komentowała.



Zdjęcie Taylor Swift / Kevin Mazur / Getty Images

Już po śmierci fanki wokalistka opublikowała oświadczenie, w którym pożegnała Brazylijkę.

"Nie wierzę, że piszę te słowa, ale dziś przed moim koncertem straciliśmy jedną z moich fanek. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem załamana. Mam na jej temat zdarzenia bardzo mało informacji, poza tym że była piękna i o wiele za młoda [na śmierć]. Nie będę mogła mówić o tym ze sceny, ponieważ czuję się przytłoczona żalem, kiedy próbuję o tym rozmawiać. Chcę jedynie powiedzieć, że głęboko odczuwam jej śmierć i łączę się z jej przyjaciółmi. To ostatnia rzecz, o której myślałam, że się wydarzy, kiedy organizowaliśmy trasę po Brazylii" - skomentowała.

Swift na drugim koncercie w Rio, który odbył się 19 listopada, zadedykowała zmarłej fance piosenkę "Bigger The The Whole Sky".