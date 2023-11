Przywitali Taylor Swift w szokujący sposób. Wykorzystali pomnik Jezusa

Oprac.: Konrad Klimkiewicz

Tuż przed koncertem Taylor Swift w Rio de Janeiro, na pomniku Chrystusa Odkupiciela, który jest symbolem miasta, wyświetlono powitanie skierowane do piosenkarki. Zgodził się na to ksiądz zarządzający sanktuarium, na terenie którego znajduje się słynna statua. Przekonała go do tego hojna darowizna na rzecz potrzebujących, którą przekazali fani Swift.

Na Taylor Swift czekała w Brazylii niezwykła niespodzianka /John Medina /Getty Images