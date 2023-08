Taylor Swift z niespodzianką dla fanów. Zobaczą "The Eras Tour" na wielkim ekranie

9 sierpnia w Los Angeles Taylor Swift zakończyła swoje ponad pięciomiesięczne tournée po Stanach Zjednoczonych, by dalej wyruszyć z "The Eras Tour" w podróż po Ameryce Południowej, Azji i Europie. Dla tych, którym nie udało się wziąć udziału w jej muzycznym show, artystka przygotowała niezwykłą niespodziankę. Już od 13 października fani artystki będą mogli zobaczyć ją na scenie lub ponownie przeżyć koncertowe emocje, tym razem na dużym ekranie. Piosenkarka zapowiedziała właśnie premierę filmu "Taylor Swift. The Eras Tour ", który jest zapisem jej koncertu.

Taylor Swift /ROBYN BECK /AFP