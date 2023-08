O szczodrym geście Taylor Swift poinformował serwis "TMZ", powołując się na informatora z ekipy piosenkarki. Z jego relacji wynika, że gwiazda wypłaciła kierowcom premie przed swoim sobotnim występem w Santa Clara. Każdy z nich dostał 100 tysięcy dolarów. Serwis szybko policzył, podczas tej trasy przy rozwożeniu sprzętu gwiazdy pracowało 50 kierowców. To oznacza, że na nagrody dla nich Swift wydała 5 milionów dolarów.

Podobno kierowcy ciężarówek nie byli jedynymi współpracownikami piosenkarki, którzy zostali w sobotę "oczarowani" jej hojnością. Źródło "TMZ" ujawniło, że Swift przyznała też premie wszystkim członkom swojego zespołu: tancerzom, technikom, oświetleniowcom i dźwiękowcom oraz pracownikom firm cateringowych. Nie wiadomo jednak, czy premie dla nich też wynosiły 100 tysięcy dolarów.

Reklama

Brit Awards 2021: Dawno niewidziana Taylor Swift 1 / 6 Taylor Swift Źródło: Getty Images Autor: JMEnternational

Taylor Swift z "The Eras Tour" bije kolejne rekordy. Już niedługo koncert w Polsce

Trasa "The Eras Tour" rozpoczęła się 17 marca 2023 roku w Glendale w Stanach Zjednoczonych, a zakończy się 17 sierpnia 2024 roku w Londynie w Anglii. Koncerty trwają ponad trzy godziny, a setlista składa się 44 piosenek podzielonych na 10 aktów, poświęconym kolejnym albumom gwiazdy. Obecnie Swift występuje jeszcze w Stanach, stamtąd przeniesie się do Ameryki Południowej. W Polsce wystąpi dokładnie za rok: 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku. Koncerty odbędą się na PGE Narodowym.

Taylor Swift ma z czego wypłacać wysokie premie swojej ekipie. Do tej pory trasa "The Eras Tour" przyniosła miliard dolarów zysku z samej sprzedaży biletów. Za rok, po podsumowaniu wszystkich wpływów, może się okazać, że jest to najbardziej dochodowe tournee w historii.

Zobacz też: