Marina Łuczenko-Szczęsna wraz z początkiem mundialu wydała specjalną piosenkę "This Is The Moment" ( posłuchaj! ), którą promowała teledyskiem z udziałem męża, a jednocześnie gwiazdora polskiej kadry - Wojciecha Szczęsnego.

W ostatnim czasie można było zobaczyć piosenkarkę na zdjęciach z nagrywania spotu na Sylwestra Marzeń TVP, co oznacza, że w tym roku wystąpi w Zakopanem. Wcześniej pojawiła się także w programie śniadaniowym Telewizji Polskiej.

Według doniesień Pudelka, TVP bardzo chciałoby wysłać Marinę na Eurowizję. Informator portalu podaje, że Łuczenko-Szczęsna pracuje już nawet nad piosenką, która miałaby wziąć udział w preselekcjach.

Marina prezentuje hymn na Mundial 2022: to ten moment!

Marina Łuczenko-Szczęsna na Eurowizji? W TVP ma jeszcze jedną konkurentkę

Warto dodać, że to nie TVP decyduje ostatecznie, kto wystąpi na Eurowizji - wcześniej odbywają się preselekcje do głównej 10 artystów, by na koniec zostać jeszcze ocenionym przez widzów telewizji. Dopiero wtedy jeden uczestnik wygrywa i może wyjechać na konkurs.

Inna gwiazda Sylwestra TVP także chciałaby spróbować swoich sił na legendarnym konkursie. Maja Hyży w ostatnich miesiącach nie ukrywa, że powoli szykuje się do tego zaszczytu.

"Kończymy utwór. Będzie po angielsku, będzie z przytupem. Mam nadzieję, że okaże się hitem radiowym" - wyznała w październiku w rozmowie z "Vivą!".

Którą z wokalistek wolelibyście w roli reprezentantki Polski na Eurowizji 2023?

