“Bardzo się cieszę, że udało nam się stworzyć ten utwór i teledysk, by zachęcić Polaków do kibicowania naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Skłonił mnie do tego nie tylko fakt, iż są to ostatnie Mistrzostwa Świata z udziałem Wojtka Szczęsnego i pewnie kilku innych piłkarzy, którzy stanowią obecnie o sile naszej kadry, ale również doświadczenie z ostatnich Mistrzostw Europy, wskazujące na to, że wsparcie dla tych sportowców potrzebne jest z każdej strony, niezależnie od rezultatów kolejnych meczów.

Mam zamiar poprzez ten utwór i działania promocyjne wkoło niego przypominać, że to reprezentacja chłopaków, którzy zaczynali od zera, ale wierzyli w marzenia i ciężko pracowali na to, by wystąpić na Mistrzostwach, mierząc się z najlepszymi drużynami i zawodnikami na świecie. O tym też jest ten utwór - to będzie ich moment i wspierajmy ich w tej przygodzie do końca" - podsumowała MaRina.

"This Is The Moment" ma premierę dokładnie rok po utworze i teledysku MaRiny "Lip Gloss" z gościnnym udziałem Meggie. Ostatnie teledyski MaRiny - "News" z Kabe, "Nigdy Więcej" z Young Igi, "Skandal (Odbijam)" ze Smolastym, "Nie Prowokuj" i "Lip Gloss" - zebrały w sumie ponad 22,5 miliona wyświetleń na YouTube.

