Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała zdjęcie z dzieciństwa

Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się swoim zdjęciem z dzieciństwa. Zobaczcie, jak wokalistka wyglądała w 2001 roku.

Marina Łuczenko-Szczęsna szykuje się do porodu /AKPA / AKPA

Marina Łuczenko-Szczęsna, spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

Być może to ten wyjątkowy stan sprawił, że wokalistka wraca wspomnieniami do swojego dzieciństwa. Żona naszego reprezentacyjnego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego, opublikowała na Instagramie swoje współczesne zdjęcie oraz takie pochodzące z 2001 roku.



Zobaczcie, jak Marina Łuczenko-Szczęsna wyglądała 17 lat temu:



Zdjęcie Marina Łuczenko w 2001 roku / oficjalna strona wykonawcy

W 2017 roku wokalistka wydała płytę "On My Way", którą promował m.in. singel "Takin' Ya Rock Out".



"Nawet jeżeli patrzycie na Marinę Łuczenko-Szczęsną głównie jako żonę znanego bramkarza, po przesłuchaniu 'On My Way' dostrzeżecie w jej muzycznym alter-ego popową piosenkarkę z prawdziwego zdarzenia. Ba, wręcz idealny mainstreamowy produkt eksportowy" - pisał nasz recenzent o albumie "On My Way".



