Przypomnijmy, że obecnie trwają odcinki castingowe, a żeby przejść do kolejnego etapu, uczestnicy potrzebują co najmniej dwóch "tak". Następnie jury wybierze najlepszą czterdziestkę, która wystąpi w odcinkach na żywo.

Uczestnicy mogą trafić również do półfinałów za sprawą Złotego Przycisku - każdy z jurorów i prowadzących może wcisnąć go raz.

"Krystian Leśnik to młody artysta, który swoją pasję do śpiewu odkrył zaledwie dwa lata temu. To właśnie wtedy, po śmierci swojego taty, znalazł w muzyce poczucie bezpieczeństwa i ogromną radość. Jego talent zaczęto dostrzegać w szkole, gdzie wychowawczyni zachęciła go do nauki piosenki po włosku na akademię z okazji Dnia Nauczyciela.