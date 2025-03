Nowy album Lady Gagi sporo ją kosztował. "Zaczęło się od pokonania strachu"

Najnowsza płyta Lady Gagi zatytułowana "Mayhem" została wyprodukowana przez samą artystkę, jej narzeczonego, Michaela Polansky'ego i Andrew Watta. Oczekiwania fanów w stosunku do wydawnictwa były ogromne za sprawą publikowanych singli. Utwory "Die With A Smile", "Disease" i "Abracadabra" oferowały solidną dawkę electro-popu. Na albumie znajduje się jeszcze jeden utwór z gościem specjalnym. Mowa tu o "Killah" wyprodukowanym przez francuskiego DJa i producenta. Gesaffelstein może chwalić się utworami tworzonymi z największymi gwiazdami międzynarodowej sceny takimi jak The Weeknd, Kanye West, Daft Punk czy Pharrell Williams .

Brzmienie nowego materiału porównywane jest do kultowych krążków artystki - "Born This Way" i "The Fame Monster", które na popularności zyskały dzięki implementacji nieco mroczniejszych elementów. "Chciałam przejść przez znane tereny, jednocześnie odkrywając nowe, co, jak sądzę, jest trudne do osiągnięcia" - przekazała w rozmowie dla "Rolling Stone". "Są na albumie momenty, w których niektórzy mogą powiedzieć: 'O, to mi coś przypomina', ponieważ mam swój styl, ale muzycznie starałam się pchnąć siebie w nowe miejsce".