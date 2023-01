Elżbieta Zapendowska zdradziła, jaką ma emeryturę. "To jest stawka śmieszna"

Elżbieta Zapendowska od lat trenuje wokalistki i wokalistów w swojej Szkole Piosenki. Pod opieką miała m.in. Edytę Górniak, Alicję Janosz ( posłuchaj! ), Tomka Makowieckiego, Dodę, Anię Wyszkoni, Katarzynę Groniec ( posłuchaj! ), Melę Koteluk, Łukasza Zagrobelnego ( posłuchaj! ) i Nataszę Urbańską.

Popularność zdobyła w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music".

W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza, Ewy Farnej i Janusza Panasewicza.

Elżbieta Zapewndowska zdradziła, jaką ma emeryturę. "Nie wiem, co robić z kasą"

W rozmowie z Plotkiem, Elżbieta Zapendowska zdradziła jak wysoka jest jej emerytura.

"Myślę, że jak każdego dotknęła mnie inflacja. Ja mam bardzo wysoką emeryturę, 1300 zł. Rzeczywiście nie wiem, co robić z kasą" - zażartowała nauczycielka i znana jurorka.



To oczywiście nie jedyne źródło utrzymania Zapendowskiej, która prowadzi wciąż warsztaty wokalne i różne konkursy.

"Mam takie dwie grupy ludzi, z którymi pracuję na co dzień. Uczestniczę w warsztatach, które mają swoje stawki. Uczestniczę w różnych konkursach. Zarabiam poza emeryturą, bo inaczej już by mnie nie było. Może to zaskoczy wszystkich, ale w Domu Kultury dostaję 100 zł za godzinę. To jest stawka śmieszna" - podkreśla.

