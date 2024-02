Elżbieta Dmoch jesienią 2022 r. trafiła do szpitala. 72-letnia wokalistka pomoc medyczną uzyskała dzięki szybkiej pomocy przyjaciół i oddanych fanów.

Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Muzycznej (od 2003 r. pomaga muzykom w trudnej sytuacji, ich rodzinom i bliskim) zorganizowano remont warszawskiego mieszkania gwiazdy zespołu Dwa Plus Jeden . Jego stan był fatalny i nie stwarzał warunków do zdrowego i godnego życia (wokalistka obecnie porusza się z chodzikiem).



Tomasz Kopeć, czyli prezes fundacji wyznał, że sama artystka potrzebowała pomocy w poruszaniu się, dlatego zgodziła się na pomoc w postaci balkonika. "Z nim czuje się pewniej i bezpieczniej, kiedy opuszcza mieszkanie, by załatwić swoje sprawy" - tłumaczy.

Elżbieta Dmoch (Dwa Plus Jeden): Nowe wieści o stanie zdrowia

Jak czytamy na łamach "Dobrego Tygodnia", prace w lokum postępują. Prezes PFM wyjawił, że gwiazda ma już nową kuchnię, łazienkę i pokój dzienny. Jeśli Dmoch wyrazi na to zgodę, to już na wiosnę ruszą prace nad odnowieniem sypialni. Pieniądze, które pozostaną ze zbiórki pieniędzy na remont, zostaną przekazane na jego późniejszą eksploatację.

"Przelewy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej będziemy z Fundacji wykonywać od stycznia 2024 roku aż do wyczerpania środków. Dzięki temu Elżbiecie Dmoch będzie pozostawać nieco więcej środków ze skromnej emerytury" - mówi prezes.

Wiadomo także, w jakiej kondycji jest aktualnie gwiazda Dwa Plus Jeden. Kopeć zapewnił, że jej stan jest dobry, a w razie potrzeby może liczyć na przyjaciół. "Odwiedza przychodnię, bierze leki i dba o siebie" - dodał prezes PFM.

Pomimo problemów z poruszaniem, 72-letnia wokalistka jest na tyle sprawna, że na razie nie potrzebuje, by ktoś zamieszkał u niej na stałe w celu doraźnej pomocy. "[Elżbieta] dobrze sobie radzi" - wyjawił Tomasz Kopeć.

Niedawno wokalistka skierowała do fanów krótkie pozdrowienia.

Kim jest Elżbieta Dmoch?

Wokalistka zdobyła popularność w zespole 2 plus 1. Do największych przebojów grupy należą "Chodź, pomaluj świat" czy "Hej, dogonię lato". I choć była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych piosenkarek, po wielu trudnych życiowych momentach usunęła się w cień. Była żoną Janusza Kruka (rozwód wzięli w 1989 r. z powodu jego niewierności). Byli małżonkowie utrzymywali przyjacielskie stosunki.

Zdaniem niektórych Dmoch cały czas wierzyła, że Kruk do niej wróci. 18 czerwca 1992 r. Janusz Kruk niespodziewanie zmarł na zawał serca w wieku 45 lat. Elżbieta Dmoch bardzo przeżyła śmierć byłego męża, na lata wycofując się z życia publicznego i artystycznego.

"Z Elą jest utrudniony kontakt. Straciła kontakt z rzeczywistością" - mówił kiedyś w "Super Expressie" Andrzej Rybiński.

Wokalistka wycofała się z życia medialnego. Brała udział w krótkiej reaktywacji 2+1 na przełomie 1998 i 1999 roku, a jej ostatni występ sceniczny odbył się 15 czerwca 2002 roku w Łomży, gdzie wraz z młodymi członkami zespołu PopArt wykonała największe przeboje ze swojego repertuaru.

Obecnie żyje w mieszkaniu po matce. Bez luksusów, dość skromnie.

"Jest dobrze, jak jest. Nie lubię się użalać" - powiedziała w 2019 r. dziennikarzom "Faktu".

Oprócz tej krótkiej rozmowy nie udziela wywiadów. Odcięła się od dawnych przyjaciół i innych członków Dwa plus Jeden. Według Cezarego Szlązaka (muzyk zmarł w sierpniu 2019 r.) przyjmuje skromną emeryturę oraz tantiemy, dzięki czemu na za co żyć.

"Nigdy nie wrócę do śpiewania. To zamknięty rozdział. Straciłam miłość do muzyki i ludziom nic do tego" - oświadczyła Elżbieta Dmoch.