Za aukcją "Lost Jewelry Collection of Elvis Presley and Colonel Tom Parker" stoi kalifornijska firma GWS Auctions, która specjalizuje się w pośrednictwie sprzedaży pamiątek po gwiazdach i członkach rodzin królewskich. Aktualnie oferuje ona kolekcję 193 pamiątek, które należały do Elvisa Presleya i jego wieloletniego menadżera Toma Parkera.

Poza złotymi pierścieniami, zegarkami i łańcuszkami, oprawionymi zdjęciami, stronami z tekstami piosenek, ubraniami i innymi przedmiotami osobistymi w kolekcji znajduje się również odrzutowiec Presleya Jetstar z 1962 r., jego Harley-Davidson z 1976 i Lincoln Continental z 1973 roku.

Cena wywoławcza za samolot to 100 tys. dolarów. Chodzi o pierwszy amerykański samolot biznesowy - Lockheed Jetstar, który służył Elvisowi oraz jego ojcu Vernonowi. Podobno jego wnętrze zaprojektował sam król rock’n’rolla. W środku znajdują się czerwone, aksamitne fotele i dywan w tym samym kolorze (czerwone jest też wnętrze samolotu). Ściany wykończone są drewnem, wmontowane są też w nie telewizory. Gdzieniegdzie rozmieszczone są pozłacane akcenty. Jednak maszyna nie ma silników, a kokpit wymaga generalnego remontu. Samolot od ponad 30 lat znajduje się na lotnisku w Nowym Meksyku. Odrzutowiec został sprzedany w 2017 r. za 430 tys. dolarów, ale najwyraźniej obecny właściciel, którego tożsamości nie ujawniono, nie znalazł pomysłu na zagospodarowanie maszyny.

Od najwyższej kwoty rozpocznie się aukcja gitary, która towarzyszyła piosenkarzowi podczas pamiętnego koncertu telewizyjnego w 1968 r. Wynosi ona 750 tys. dolarów. Równie zawrotna jest cena wywoławcza za pierścień z 14-karatowym diamentem, który zaprojektował i nosił piosenkarz - 0,5 mln dolarów.

Z punktu widzenia sprzedających to idealny moment na licytację pamiątek po Elvisie Presleyu, gdyż jego legendę ożywił film biograficzny nakręcony przez Baza Luhrmanna, który wszedł do kin pod koniec czerwca.

Choć gwiazdor z telewizorami obchodził się brutalnie, to jednak miał do nich dużą słabość. Odbiornik stał w prawie każdym pomieszczeniu w jego posiadłości Graceland w Memphis. Miał nawet specjalny pokój telewizyjny, w którym rzędem obok siebie stały trzy odbiorniki. Jednocześnie potrafił na nich oglądać trzy stacje telewizyjne - CBS, NBC, ABC.

