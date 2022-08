Auzzy Blood pochodzi z Las Vegas i jak sam określił, jego profesją jest "narażanie swojego życia dla rozrywki innych". Uczestnik dodał, że przekonuje publiczność, że ciało jest w stanie dokonać wszystkiego, czego chce umysł.

"Inspirujące i niebezpieczne" - mówił zza kulis Terry Crews.

"Myślę, że mogę wygrać ten program, bo przesuwam granicę wytrzymałości o wiele dalej niż inni ludzie. Mam nadzieję, że spodoba wam się mój pokaz" - stwierdził.



Auzzy Blood i najbardziej obrzydliwy występ w historii "Mam talent"

Jednak występ Auzzy’ego wywołał skrajnie inne emocje niż radość. Podczas swojego występu Auzzy wkładał do swojego przełyku bardzo długie noże.

Z pierwszym w gardle zaczął robić pompki. Potem wsadził do ust sierp. Trzeci z noży wbijał do gardła metalową belką.

Jurorzy nie mogli w spokoju patrzeć na występ uczestnika. Byli jednocześnie obrzydzeni, jak i przerażeni. Sofia Vergara zasłoniła oczy. Heidi Klum była bliska omdlenia. Nieswojo czuł się nawet Simon Cowell, który jest weteranem programu.

Podobne reakcje można było zobaczyć na publiczności, która zasłaniała oczy, a zamiast oklasków słychać było jedynie jęki.



Wideo