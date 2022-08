Do zatrzymania doszło po weekendzie. Lokalne biuro szeryfa otrzymało zawiadomienie z jednego ze szpitali o napaści na tle seksualnym. Poszkodowana zeznała, że napastnikiem był Michael Tyler, czyli raper Mystikal.

Raper usłyszał zarzuty gwałtu pierwszego stopnia, napaści, pobicia, bezprawnego uwięzienia oraz zniszczenia mienia. W sprawie ruszyło śledztwo, a artysta tymczasowo został zatrzymany.

"Rozprawa w sprawie zwolnienia za kaucją ma odbyć się następnego dnia. Spodziewamy się, że [Mystikal] będzie zwolniony za kilka dni. Następnie rozpoczniemy własne śledztwo w sprawie zarzutów. Jak dotąd nie mieliśmy możliwości szczegółowego omówienia sprawy" - mówił adwokat oskarżonego, Roy Maughn.



Problemy z prawem Mystikala

To nie pierwsze problemy z prawem 51-letniego rapera. W 2003 roku przyznał się od napaści seksualnej i wymuszenia. Oskarżono go wtedy o gwałt na fryzjerce, którą miał zmusić do seksu ze sobą i swoimi ochroniarzami. Skazano go wtedy na sześć lat więzienia. Opuścił je w 2010 roku, po wyjściu na wolność został wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

W 2017 roku Mystikal ponownie został oskarżony o gwałt i porwanie. W areszcie spędził 18 miesięcy, a na wolność wyszedł po wpłaceniu trzech milionów dolarów kaucji. Ostatecznie zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane.



Kim jest Mystikal?

Mystikal, czyli Michael Lawrence Taylor to amerykański raper, który swoją karierę rozpoczął na początku lat 90. Znany z charakterystycznego, zachrypniętego głosu gwiazdor, wydał pięć albumów studyjnych, ostatni z nich - "Tarantula" - ukazał ponad 20 lat temu.

Szczyt popularności Mystikala przypadł na przełom XX i XXI wieku, kiedy to raper wypuścił takie utwory jak "Shake Ya Ass", "Danger (Been So Long)" oraz "Bouncin’ Back".

Ze względu na swój charakterystyczny wokal, Mystikal doczekał się wielu kooperacji. Do wspólnych utworów zapraszali go: Snoop Dogg, Mariah Carey, Ludacris, Lil Jon, Mark Ronson i Trinidad James.