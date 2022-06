Elton John wystawił na aukcję swojego projektu deskorolkę. To jego pierwszy NFT

To było jedynie kwestią czasu, aby Elton John ogłosił stworzenie swojego pierwszego NFT. W ślad za swoimi kolegami po fachu muzyk postanowił dołączyć do wirtualnej rzeczywistości i świata cyfrowej sztuki. Na aukcję trafiła właśnie wyjątkowa deskorolka "Rocket Man" w formie cyfrowego tokena, zaprojektowana przez muzyka. Cena wywoławcza to 5 tys. dolarów. Dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz fundacji Elton John AIDS.

Elton John przekona się do wirtualnego świata? /Joe Giddens/PA Images /Getty Images