Edyta Górniak ponownie gwiazdą balu Marcina Gortata w Los Angeles

Edyta Górniak znowu uświetni Polish Heritage Night w Los Angeles - bal charytatywny organizowany przez fundację Marcina Gortata. Na wydarzeniu pojawią się również m.in. Maciej Musiał i Rafał Zawierucha.

Edyta Górniak pojawi się na imprezie organizowanej przez Marcina Gortata /Damian Klamka / East News

Edyta Górniak nie pierwszy raz będzie gwiazdą imprezy, którą fundacja Marcina Gortata MG13 organizuje od 2012 roku.

Diwa i koszykarz spotkali się w grudniu 2019, aby omówić szczegóły kolejnej edycji, która odbędzie się 15 lutego 2020 roku. Edyta Górniak będzie jedyną artystką, która uświetni bal swoim występem.



"W tym roku po raz pierwszy podjęliśmy decyzję, aby Polish Heritage Night odbyła się w formie Wielkiego Polskiego Balu, który pozwoli zarówno zintegrować naszą społeczność oraz pokaże, jak wiele mamy do zaprezentowania obywatelom amerykańskim, którzy także zgłosili chęć udziału w wydarzeniu" - opowiada Marcin Gortat.



Gortat dodaje, że poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, między innymi dzięki temu, że fundacji udaje się zaprosić do udziału wyjątkowych gości.

W tym roku oprócz Edyty Górniak będą to aktorzy Maciej Musiał i Rafał Zawierucha, podróżnik Marek Kamiński, himalaista Adam Bielecki, siatkarz Piotr Gruszka, pięściarze Adam Kowancki i Andrzej Fonfara, a także Mister Polski Rafał Maślak.



Imprezie po raz pierwszy towarzyszyć będzie "camp" Marcina Gortata w Los Angeles, czyli sportowy obóz dla dzieci, który odbędzie się 16 lutego. Podobne spotkania koszykarz organizuje od wielu lat w okresie wakacyjnym.



Fundacja MG13 istnieje od 2009 roku. Jej działalność ma na celu pomaganie młodym ludziom w realizacji sportowych marzeń. Koszykarz w wywiadach zwraca uwagę na to, że utalentowani polscy sportowcy często zmagają się z brakiem środków na rozwój swojej pasji. Fundacja wyszukuje obiecujących zawodników, wspiera ich stypendiami, oferuje profesjonalne treningi i pomaga znaleźć najlepszych trenerów. "Mam dług do spłacenia, bo ktoś kiedyś wyciągnął do mnie pomocną dłoń" - mówi Marcin Gortat.

