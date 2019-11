Edyta Górniak w kolejnym odcinku "My Way" opowiedziała o swoim nieudanym małżeństwie z Dariuszem K.

Edyta Górniak podczas trzeciego odcinka "My Way" /TVN

W trzecim odcinku programu "My Way" instruktor zabrał piosenkarkę na tor szkoleniowy, gdzie miała uczyć się prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych. Jednak to zadanie przerosło wokalistkę.

Wideo Edyta Górniak na kursie prawa jazdy. "Chciałam się zmierzyć z tym smokiem nawet na oczach kamer" (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Ja się tego nie nauczę, bo to co innego trzymać sobie kierownicę, jechać sobie prosto, a co innego, niż jest sytuacja takiego zagrożenia.(...) Muszę wyjść na powietrze. Jak się tego nie nauczę, to nie mogę być kierowcą. W końcu mamy cztery pory roku" - żaliła się Górniak.

To wyzwoliło w piosenkarce wspomnienia. Mówiła, że nigdy nie miała poczucia bezpieczeństwa, ani ze strony rodziny, ani partnerów. Zdradziła jedynie, że wyjątkiem od tego był jej były menadżer, Wiktor Kubiak i jeden z jej mężczyzn, nie powiedziała jednak który.

Symulacja dachowania pojazdu sprawiła, że Górniak bardziej zaczęła zastanawiać się nad swoją przeszłością. Mówiąc o swoim małżeństwie z Dariuszem K., wspomniała, że były partner okradł ją.

"Tydzień przed ślubem dowiedziałam się, że zostanę okradziona przez byłego męża, ale nie mogłam w to uwierzyć. Dopiero, jak zebrałam wszystkie dokumenty dzień przed ślubem, to zrozumiałam, że to się dzieje naprawdę" - mówiła.

Piosenkarka ujawniła również, że przed ślubem wybrała się nawet do wróżki. Powiedziała jej, że sama sfinansowała całe wesele, a wróżka odradziła wokalistce związek z Dariuszem K.

"My Way" to nowy show TVN, w którym możemy zobaczyć, jak Edyta Górniak uczy się prowadzić samochód. Program emitowany jest w środy o godz. 21:30.

Do tej pory Edyta miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.

Kierowania samochodem uczą ją dwaj różni instruktorzy Auto Szkoły Skoda - Filip Raszewski i Dawid Zawadzki.