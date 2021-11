Eddie Vedder to posiadacz jednego z najlepszych na rockowej scenie głosów. Muzyk nieustannie koncertuje z Pearl Jam, ale ostatnią trasę zespół musiał przełożyć z powodu pandemii. Wiemy już, że pierwsze post-pandemiczne koncerty w Stanach Zjednoczonych odbędą się początkiem maja 2022 roku.



Pearl Jam na Open'er Festival 2014 1 / 8 Polscy fani witają Pearl Jam Źródło: Reporter udostępnij

W międzyczasie muzyk przewodził własnemu festiwalowi Ohana Festival, nagrał kilka utworów do ścieżki dźwiękowej filmu Seana Penna czy piosenkę "E-Ticket" z Eltonem Johnem. Pracował także z Tomem Morello i Brucem Springsteenem nad coverem "Highway to Hell" AC/DC. Innymi słowy - był niesamowicie zajęty, ale dla muzyka widocznie to wciąż mało obowiązków!



Reklama

Wideo Black (Live) - MTV Unplugged - Pearl Jam

Właśnie ogłoszono, że Vedder nie da swoim fanom odpocząć od nowej muzyki. Wiemy już, że wyda nowy, solowy album!



Instagram Post

Na "Earthling", które będzie kontynuacją "Ukulele Songs" z 2011 roku, znajdzie się między innymi singel "Long Way", a także utwór "The Haves", do którego właśnie zadebiutował tekstowy teledysk. Łagodny utwór opowiada o "rosnącej przepaści między bogatymi i biednymi". Nowy album zadebiutuje 11 lutego 2022 roku.



Clip Eddie Vedder Eddie Vedder - The Haves (Official Lyric Video)

Eddie Vedder od ponad 30 lat jest wokalistą zespołu Pearl Jam. Razem z grupą wydał 11 albumów, a na jego solowym koncie są "Into The Wild" z 2007 roku, a także wspomniane już "Ukulele Songs" z 2011 roku.