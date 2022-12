Drake postawił milion dolarów na Argentynę i... przegrał. Pokonały go niuanse

Drake jest jednym z najbogatszych artystów na świecie. Postawić milion dolarów na zwycięstwo ulubionego zespołu, to dla niego żaden wysiłek. Tym razem się przeliczył - choć obstawił zwycięstwo Argentyny, to zawiódł go czas rozgrywki i określony w nim rezultat. Co dokładnie zrobił?

Drake nie ma powodów do radości /Prince Williams/Contributor /Getty Images