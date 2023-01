Jak podał magazyn People, majątek Lisy Marie Presley trafi do jej dzieci. Trzy córki - 33-letnia aktorka Riley Keough i 14-letnie bliźniaczki Harper i Finley Lockwood odziedziczą także Graceland. Ten słynny dom należy do jednej z największych atrakcji turystycznych w USA. Jest położony w Memphis (Tennessee).

Lisa Marie była jedynym dzieckiem "króla rock'n'rolla", zarazem także jedyną spadkobierczynią majątku. Elvis mieszkał w domu wraz z rodziną od 1957 roku. Rezydencję otacza ponad 5 hektarów pola. W 1982 roku dom przekształcono w muzeum, które rocznie odwiedza ok. 650 tysięcy osób. Wartość domu to dziś około 500 milionów dolarów (Elvis kupił go za 100 tys. dolarów).

Graceland trafi w ręce wnuków Elvisa

Elvis Presley od początku chciał przekazać dom swojej pociesze, a Lisa Marie od 10. roku życia ponoć wiedziała już, że dom należy do niej. Mając 25 lat (1993) oficjalnie stała się właścicielką całości obiektu. W 2013 roku zapowiadała, że dom został jej podarowany, a ona podobnie - podaruje go swoim dzieciom. Nigdy nie odda go w obce ręce.

"Graceland został mi podarowany i zawsze będzie mój. A następnie przekazany moim dzieciom. Nigdy nie zostanie sprzedany" - mówiła Consequence w 2013 roku.

Tak w środku wygląda Graceland:

Lisa Marie Presley zmarła niepodziewanie 12 stycznia 2023 roku. W niedzielę 22 stycznia odbędzie się publiczne nabożeństwo żałobne i jej pogrzeb. Zostanie pochowana obok ojca, na frontowym trawniku Graceland.

54-latka miała podupaść na zdrowiu po samobójczej śmierci syna Benjamina w 2020 roku. "Żal nie zatrzymuje się, ani nie odchodzi, rok lub lata po stracie. (...) Żałoba jest czymś, co będziesz musiał nosić ze sobą przez resztę swojego życia, pomimo tego, w co niektórzy ludzie lub nasza kultura chce, abyśmy wierzyli" - pisała w eseju dla magazynu People.

