Doda w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Kiedy wystąpi?

Przebywająca obecnie w Portugalii Doda pochwaliła się ostatnimi sukcesami i zapowiedziała, że pojawi się w finale programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Co zaśpiewa na parkiecie?

Doda powraca do programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" /Tomasz Zukowski /East News