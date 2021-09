"Dziewczyny z Dubaju": Doda ujawnia nowe informacje. Kiedy premiera?

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.

"Dziewczyny z Dubaju" oparte są na książce Piotra Krysiaka o tym samym tytule.

To nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską i Emila Stępnia (małżeństwo jest w trakcie rozwodu), którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies".



Za reżyserię filmu odpowiada Maria Sadowska ("Dzień kobiet", "Sztuka kochania"), scenariusz napisał Mitja Okorn ("Planeta singli"), a zdjęcia to zasługa Artura Reinharta ("Pora umierać", "Jutro będzie lepiej").

W filmie zagrali m.in. Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Kaczmarczyk i Józef Pawłowski. W obsadzie pojawiły się także zagraniczni aktorzy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

"Dziewczyny z Dubaju": Kiedy premiera filmu?

Za pośrednictwem Facebooka Rabczewska ujawniła wyczekiwane informacje o premierze filmu.

"22.11.21 NARESZCIE długo oczekiwana data uroczystej premiery 'Dziewczyn z Dubaju'. Od 26 listopada w kinach" - napisała gwiazda. Przy okazji Rabczewska pokusiła się o odrobinę prywaty.



"Ps: moja mina (i całej reszty) na ostatnim zdjęciu idealnie podsumowała wszystko to co dzieje się za kulisami ostatnio w moim życiu".



O swoich problemach napisała niedawno na Instagramie. Wokalistka musiała mierzyć się z nimi nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Jak wyznała niedawno, miała chwile zwątpienia czy kiedykolwiek uda się jej wyjść na prostą. We wpisie czytamy, że ten trudny etap ma już za sobą i znowu czuje się szczęśliwa.

Doda otwarcie mówi o tym, że jej małżeństwo z Emilem Stępniem nie należało do udanych. Sprawa ich rozstania jest jednak bardzo skomplikowana, ponieważ parę łączyły nie tylko sprawy prywatne, ale i zawodowe, związane właśnie z produkcją filmu "Dziewczyny z Dubaju".



"Dziewczyny z Dubaju": Zobacz zwiastun filmu

Główna bohaterka filmu - Emi - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

