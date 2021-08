Kto zdobył tytuł Przeboju Lata RMF i Polsatu? Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach [WYNIKI, RELACJA]

Pierwszego dzień Magicznego Zakończenia Wakacji to przede wszystkim koncert, podczas którego wybrany zostanie Przebój lata RMF FM i Polsatu.

O statuetkę rywalizowali Roksana Węgiel, Doda, Grzegorz Hyży, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C-Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us oraz Daria.

Ale za nim na scenie pojawili się pretendenci do tytułu, to publiczność rozgrzała 24-letnia Olivia Addams - popularna wokalistka, youtuberka i tiktokerka. Pochodząca z Rumunii artystka wykonała przebój "Stranger".

Reklama

Wspólny przebój "Cool Me Down" wykonali Inna (jedna z największych gwiazd rumuńskiej sceny disco) oraz krakowski producent Gromee, reprezentant Polski na Eurowizję 2018, nowy juror programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Magiczne Zakończenie Wakacji 2021. Przebój Lata RMF FM i Polsatu 1 / 36 Doda Źródło: AKPA Autor: Wojciech Grabowski udostępnij

Pierwsza na scenie zaprezentowała się Daria z utworem "Love Blind". Po niej swój przebój wykonał duet Martin Lange z piosenką "Kłamiesz". W teledysku do niej wystąpił Tomasz Kot.

Między występami konkursowymi widzowie zobaczyli główną gwiazdę wieczoru - Michaela Patricka Kelly'ego z niezwykle popularnej w latach 90. rodzinnej grupy The Kelly Family. Podczas swojego wejścia muzyk wykonał dwa przeboje - "Beautiful Madness" oraz "Throwback". "Czarodziej, który sprawia, że to zakończenie wakacji jest naprawdę magiczne" - podsumowała jego występ Wiktora Gąsiewska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magiczne Zakończenie Wakacji 2021 w Kielcach - zobacz zwiastun koncertu Polsat

Kolejni na scenie zaprezentowali się walczący o tytuł przeboju roku: Sylwia Grzeszczak zaśpiewała "Prawdę o tobie", a Grzegorz Hyży "Króla nocy". Po krótkim przerywniku w wykonaniu Kabaretu Nowaki, publiczność rozgrzała Doda z utworem "Don't Wanna Hide". Wokalistka wystąpiła w jaskrawym żółtym kombinezonie, a towarzyszyło jej kilka tancerek. Po niej swój utwór "Golden Rules" zaprezentował C-Bool.

Po nich scenę przejęli: zespół Three of Us z utworem "Szklany sufit" oraz Michał Szczygieł z przebojem "Spontan".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Roksana Węgiel o współpracy z Ekipą INTERIA

Konkursowe występy zakończyli: Roksana Węgiel z przebojem "Korona" oraz Arek Kłusowski "Idealny Syn". Wokalistka zaskoczyła neonową stylizacją oraz bardzo awangardowymi okularami. Po rywalizujących ze sobą wykonawcach, publiczność zabawił szwedzki duet Jubël.

Chwilę później przyszła pora na pierwsze wyniki wieczoru. Ogłoszono, którzy wykonawcy awansowali do ścisłego finału. Byli to: Doda, Sylwia Grzeszczak oraz C-Bool. Sporą niespodzianką było odpadnięcie z rywalizacji Roksany Węgiel już na tym poziomie.

Po przerwie poznaliśmy zwycięzcę. Przebojem Lata RMF i Polsatu został utwór "Don't Wanna Hide" Dody!



Prowadzącymi sobotni koncert byli: Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski i Paweł Jawor z RMF FM.