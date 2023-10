Tegoroczna gala MTV EMA odbędzie się 5 listopada w Paris Nord Villepinte w Paryżu. Dodajmy, że stolica Francji gościła już MTV EMA w drugiej edycji w 1995 r.

W tym roku najwięcej szans na statuetki mają wokalistki - prowadzi Taylor Swift (siedem nominacji) przed Olivią Rodrigo i SZA (po sześć). W gronie faworytów są także Doja Cat, Maneskin, Miley Cyrus i Nicki Minaj (po cztery nominacje).

MTV EMA 2023 - nominacje:

Wśród nominowanych znalazło się dwudziestu sześciu debiutantów. Trzy nominacje zdobył Jung Kook z koreańskiej grupy BTS, dla którego są to pierwsze wyróżnienia MTV EMA jako artysty solowego. Central Cee, FLO, Ice Spice, PinkPantheress zdobyli po trzy nominacje, a Asake, Coi Leray, Metro Boomin, NewJeans, Peso Pluma i Reneé Rapp zostali nominowani w dwóch kategoriach.

Znamy też nominowanych w kategorii najlepszy polski artysta - są to: Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah i Vito Bambino. W 2022 r. nagrodę zdobył Ralph Kaminski. Doda triumfowała w tej kategorii już dwukrotnie - w 2007 i 2009 r., dodatkowo była nominowana w 2006 r. (razem z Virgin) i 2011 r. Swoje szanse wcześniej mieli też Mrozu (2010, 2012 i 2014), sanah (2020, 2021) i Nosowska (2007 oraz dodatkowo z grupą Hey - 2006, 2008 i 2010). Jedynym debiutantem w tym gronie jest Vito Bambino.

Na swoich faworytów można głosować do 31 października za pośrednictwem oficjalnej strony MTV EMA.

W bieżącej edycji konkursu MTV EMA została dodana nowa kategoria Najlepszy artysta/Najlepsza artystka muzyki afrobeats. Ubiegający się o ten tytuł to: Asake, Aya Nakamura, Ayra Star, Davido i Rema.

Gala MTV EMA 2023 będzie transmitowana na żywo na antenie MTV w ponad 150 krajach.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH:



NAJLEPSZA PIOSENKA

Doja Cat - "Paint The Town Red"

Jung Kook feat. Latto - "Seven"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Rema, Selena Gomez - "Calm Down"



NAJLEPSZY TELEDYSK

Cardi B feat. Megan Thee Stallion - "Bongos"

Doja Cat - "Paint The Town Red"

Little Simz - "Gorilla"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"



NAJLEPSZY ARTYSTA/NAJLEPSZA ARTYSTKA

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift



NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA

Central Cee x Dave - "Sprinter"

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - "Baby Don’t Hurt Me"

KAROL G, Shakira - "TQG"

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage - "Creepin’"

PinkPantheress, Ice Spice - "Boy’s a Liar Pt. 2"

Rema, Selena Gomez - "Calm Down"



NAJLEPSZY DEBIUT

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI POP/NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI POP:

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI AFROBEATS/NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI AFROBEATS

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema



NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI LATYNOSKIEJ/NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI LATYNOSKIEJ

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

NAJLEPSZY ARTYSTA K-POPOWY/NAJLEPSZA ARTYSTKA K-POPOWA:

FIFTY FIFTY

Jung Kook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ALTERNATYWNEJ/NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI ALTERNATYWNEJ

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ/NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ:

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto



NAJLEPSZY ARTYSTA HIP-HOPOWY/NAJLEPSZA ARTYSTKA HIP-HOPOWA

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI R&B/NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher



NAJLEPSZY WYSTĘP NA ŻYWO

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd



PUSH PERFORMANCE ROKU

Listopad 2022: Flo Milli

Grudzień 2022: Reneé Rapp

Styczeń 2023: Sam Ryder

Luty 2023: Armani White

Marzec 2023: FLETCHER

Kwiecień 2023: TOMORROW X TOGETHER

Maj 2023: Ice Spice

Czerwiec 2023: FLO

Lipiec 2023: Lauren Spencer Smith

Sierpień 2023: Kaliii

Wrzesień 2023: GloRilla

Październik 2023: Benson Boone



NAJWIERNIEJSI FANI

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jung Kook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift



NAJLEPSZY ZESPÓŁ

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER



NAJLEPSZY POLSKI ARTYSTA/NAJLEPSZA POLSKA ARTYSTKA

Doda

Kasia Nosowska

Mrozu

Sanah

Vito Bambino.