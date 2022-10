Tupac Amaru Shakur urodził się w Brooklynie, w 1971 roku. Matce, która wychowywała chłopaka nie powodziło się najlepiej, przez co przenosiła się z dziećmi z miasta do miasta. Pomimo tego 2Pac jako nastolatek chodził do prestiżowej Baltimore School of the Arts. Kiedy wraz z rodziną przeniósł się do Kalifornii, spotkał się z Shockiem-G, liderem Digital Underground. Z zespołem wydał dwa albumy - "This Is an EP Release" i "Sons of the P". Jednak już w roku 1991 ukazał się jego solowy debiut "2Pacalypse Now". Płyta zyskała status złotej.

2Pac w trakcie swojej krótkiej, ale intensywnej kariery nagrał pięć płyt (ostatnia ukazała się już po jego tragicznej śmierci), które sprzedały się w nakładzie kilkudziesięciu milionów egzemplarzy na całym świecie. Najpopularniejszy krążek "All Eyez On Me" w Stanach pokrył się 10-krotną platyną. Po śmierci 2Paca wydano jeszcze 5 pośmiertnych wydawnictw, które sprzedawały się również dobrze. Jednak Shakur to nie tylko płyty i kultowe utwory, ale także konflikty z prawem, gangami i innymi raperami.

2Pac - historia tajemniczej śmierci

Legendarny raper zginął w wyniku ran postrzałowych 13 września 1996 roku (zamach przeprowadzono 7 września). Około godziny 23:15 pod stojące na światłach BMW rapera i jego menedżera Suge Knighta podjechał biały Cadillac. Właśnie z niego dwójka mężczyzn oddała około 13 strzałów w stronę 2Paca i Knighta. Gwiazdor został postrzelony czterokrotnie. Dwie kule trafiły go w klatkę piersiową, natomiast kolejne dwie w okolice miednicy (Knight został lekko ranny w głowę odłamkami).

Przewieziony do szpitala raper trafił natychmiast na stół operacyjny. Usunięto mu prawe płuco oraz wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej. Ostatecznie zmarł 13 września 1996 roku z powodu krwotoku wewnętrznego. W 2014 roku funkcjonariusz Chris Caroll przyznał, że ostatnimi słowami, jakie wypowiedział raper to "Pier*ol się". 2Pac w ten sposób miał zareagować na pytanie, czy wiedział, kto do niego strzelał. Do dziś nieznany jest sprawca morderstwa.

Ciało 2Paca zostało skremowane na prywatnej ceremonii pogrzebowej. W 2006 roku jego matka zgodziła się rozsypać część prochów w Soweto w RPA. W 2011 roku plotkowano, że grupa Outlawz wypaliła również część prochów zmarłego wraz z marihuaną.

Kto zastrzelił Tupaca?

Sugeruje się, że za zabójstwem 2Paca mogli stać też m.in. Notorious B.I.G. (który był skonfliktowany z raperem), David Mack (skorumpowany policjant z Los Angeles) oraz sam Suge Knight (miał zastawić pułapkę na 2Paca, aby ten nie przeszedł do konkurencyjnej wytwórni). W 2016 roku w filmie dokumentalnym "Murder Rap: Inside the Biggie and Tupac Murder" śledczy Greg Kading był przekonany, że za zabójstwem 2Paca stał Diddy, ten jednak temu zdecydowanie zaprzeczył.

2Pac żyje i koncertuje?

Fenomen Shakura polegał na stworzonym przez niego wizerunku człowieka przebieglejszego niż wszyscy. 2Pac zaczytywał się w pozycjach włoskiego filozofa Niccolo Machiavellego (sam przyjął pseudonim Makaveli). To właśnie jeden z twórców realizmu politycznego doradzał w swoich dziełach, aby w przypadku poważnych kłopotów, upozorować swoją śmierć i uciec od zagrożenia (2Pac nie mógł czuć się bezpiecznie, śmiercią groził mu m.in. gang Crips).

Teoria o życiu po życiu 2Paca była tak silna, że wierzyli w nią nawet jego bliscy. Co więcej fani wyczytywali i wciąż wyczytują z tekstów rapera zapowiedź jego powrotu. Ten miał nastąpić w 2014 roku, jednak do niczego takiego nie doszło. Raper był natomiast w ostatnich latach podobno widziany m.in. na Kubie, w Hondurasie oraz amerykańskich klubach. Historia o ukrywającym się raperze trafi na wielki ekran. Produkcję dotyczącą 2Paca zamierza stworzyć Rick Boss. W filmie pojawi się teoria, według której gwiazdor uciekł ze szpitala uniwersyteckiego, a następnie osiadł w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk.

Co ciekawe, nieżyjący raper... wystąpił w 2012 na festiwalu Coachella. Wszystko za sprawą hologramu. Pomysłodawcą takiego koncertu był Dr Dre, a sam hologram wykonała firma Digital Domain, której potrzeba było czterech miesięcy aby odtworzyć sylwetkę rapera, a kosztowało to podobno 400 tys. dolarów.