Powstanie film na temat teorii spiskowej dotyczącej 2Paca

W 2015 roku na jednym z brazylijskich blogów (AvrilEstaMorta, co znaczy "Avril nie żyje") pojawiły się informacje, że Avril Lavigne nie żyje od 2005 roku, a jej osobę zastąpiono sobowtórką Melissą Vandellą. Zdaniem fanów prowadzących bloga kanadyjskiej wokalistce zmieniły się rysy twarzy, a zwłaszcza nosa. Autorzy strony zauważyli także różnice w pieprzykach na ciele gwiazdy oraz we wzroście (Avril mierzyła 158 cm, a "Melissa" tylko 155). Według nich głos piosenkarki również brzmi inaczej. Teoria zyskiwała na popularności jeszcze kilka razy, aż w końcu skomentowała ją sama gwiazda. "Niektórzy ludzie twierdzą, że nie jestem prawdziwą Avril, co jest dziwne! Dlaczego w ogóle tak myślą? - odparła w rozmowie dziennikarzem KIIS FM, po czym zaczęła się śmiać.